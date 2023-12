La Delegación de la Junta en Granada ha acogido este lunes el acto de celebración del Día de la Bandera para conmemorar las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977 en las que el pueblo andaluz reivindicó la autonomía plena, un evento en el que la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, y el delegado del Gobierno de la Junta en Granada, Antonio Granados, han reivindicado el papel que ha jugado y juega Andalucía por lograr la igualdad entre los españoles.

Rocío Díaz ha recordado que hace 46 años el pueblo andaluz se manifestó de forma pacífica y unida para reclamar autonomía plena y con ella la igualdad de todos los españoles. «Teníamos, y tenemos claro, que el futuro de España no podía ni puede escribirse sin contar con los andaluces», ha resaltado, y cree que «Andalucía vuelve a reivindicar la igualdad» porque, ha dicho, «nuestra bandera es la igualdad, no la búsqueda de privilegios. Nuestra bandera no excluye a nadie» y «nos anima a avanzar todos unidos para lograr un futuro mejor».

La consejera también ha destacado que la bandera es símbolo de lo que son los andaluces «gente de paz, que huye de los conflictos, pero que se implica hasta el fondo para defender sus derechos».

En esa misma línea, ha añadido, «trabaja el actual Gobierno andaluz que apuesta por el consenso, por el acuerdo, y siempre pensando en lo mejor para los andaluces. El carácter andaluz, la vía andaluza es esa, la de la moderación y el diálogo, y esa vía andaluza está convirtiendo a Andalucía en una tierra de progreso. Sin muros ideológicos, con ciudadanos libres e iguales», ha resaltado la consejera.

En su intervención Rocío Díaz también ha resaltado que la bandera blanca y verde refrenda una igualdad respetuosa con la diversidad de Andalucía, «abierta a conocer los problemas que preocupan a quienes viven en los pueblos más pequeños y en las grandes ciudades, a luchar por aprovechar al máximo cualquier mínima posibilidad de atraer inversiones que haga progresar a nuestra comunidad».

La consejera de Fomento ha concluido señalando que si «Andalucía es una tierra que atrapa, por su pasión, por la forma de vivir de su gente, debe hacerlo también por ser un lugar próspero» cerrando su intervención animando a seguir mejorando Andalucía, como dice el himno andaluz, por España y por la Humanidad.

"carga emocional"

Por su parte, el delegado ha asegurado que este acto se celebra en «un día especial con una importante carga emocional», considerándolo el acto «más singular» de todos los organizados por las distintas delegaciones territoriales para conmemorar esta efemérides.

Ha manifestado que «hoy es un día en el que celebramos nuestro orgullo de ser andaluces, nuestras costumbres, nuestro patrimonio, nuestra cultura y nuestra forma de ser andaluces», a la par que ha reivindicado «alto y claro» que «los andaluces somos igual que todos los españoles» y que «no hay comunidades de primera y de segunda».

El Consejo de Gobierno aprobó el 8 de noviembre de 2022 la declaración oficial del 4 de diciembre como Día de la Bandera de Andalucía, con el que se pretende impulsar iniciativas educativas, sociales e institucionales que contribuyan a garantizar la máxima difusión de los valores y significados que encarna dicho emblema.

El 4 de diciembre de 1977 fue un día señalado para Andalucía: más de un millón de andaluces dejaron al margen cuestiones ideológicas y partidistas y llenaron las calles de las ocho provincias andaluzas reivindicando la consecución de una autonomía plena para la comunidad autónoma. Al frente de estas manifestaciones se encontraba la bandera blanca y verde de Andalucía, como símbolo de unión y fraternidad de toda la ciudadanía andaluza ante su futuro.