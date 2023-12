Mazón sitúa la ampliación del puerto de València como condición sine qua non para el despegue de la Comunitat Valenciana

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha defendido que la ampliación norte del puerto de València es una «condición sine qua non» para el desarrollo económico de la Comunitat Valenciana, por lo que ha llamado a la unidad entre administraciones y empresas para que su finalización sea una realidad.

«Este ecosistema de la Comunitat Valenciana no puede esperar más. España nos espera, pero nosotros también esperamos a España (...) Esta es la gran ambición para esa Comunitat Valenciana abierta que quiere liderar el Mediterráneo, España y Europa sin ningún tipo de complejos».

Así lo ha manifestado en la inauguración de la segunda edición de la jornada 'Comunitat Valenciana hacia el futuro', organizada por Europa Press con la participación de representantes de empresas valencianas y con implantación en la autonomía como Banco Sabadell, BP, COXABENGOA, Ford, Fujitsu, Global Omnium, Redit y Vithas. En el foro se analizan tres cuestiones clave: la innovación industrial y competitividad, la transición ecológica y el crecimiento sostenible, y la transformación digital en sectores clave.

Mazón ha hecho hincapié en que la ampliación del Puerto es el «epicentro» de las demandas de la Generalitat y «el trampolín más inmediato que tenemos», por lo que ha garantizado que seguirá reivindicándola en todos los foros «siempre desde la escucha a los sindicatos, las empresas y el sector logístico y energético».

"una cuestión de país"

«Es ya una cuestión de país», ha aseverado, insistiendo en que este proyecto contribuirá a mejorar el PIB de toda España. Por eso ha reclamado superar el «embudo» en el que se encuentra y hacerlo «no desde un separatismo excluyente que quiere tener un campanario más grande que el del pueblo o la comunidad de al lado».

Además, ha advertido que tanto la ampliación del Puerto, como el agua que necesitan los regantes de Alicante y el sector de la cerámica de Castellón son «asuntos que tienen la luz ámbar y donde empieza a estar parpadeando la luz roja». «Sin ellos nos costará mucho hablar de este ecosistema y de una Comunitat Valenciana abierta», ha augurado, al igual que los futuros Presupuestos Generales del Estado (PGE) o la reforma del sistema de financiación autonómica.

En general, Mazón ha asegurado que en los más de cien días que lleva gobernando se ha marcado como objetivos un entorno fiscal atractivo para captar inversiones, en lugar de estar «en el top» de España en materia de impuestos; la soberanía energética, porque «sin esa soberanía no se entiende el estado de las autonomías», y la simplificación burocrática para no «ahogar» las perspectivas de futuro.

Apela a la estabilidad política e institucional

También ha resaltado la importancia de la estabilidad política e institucional para no ahuyentar inversiones. «Nosotros intentamos contribuir, en medio de mucho ruido, de niveles de polarización no muy deseables, porque hay discrepancias evidentes sobre lo que está ocurriendo en España», ha manifestado, y ha recalcado que los partidos políticos no deben centrarse en lo que les «separa» para no dañar los objetivos de futuro.

«Por difícil que parezca, un gobierno que se precie tiene que seguir ofreciendo espacios de acuerdos; abstrayéndonos del ruido por importantes que sean las discrepancias. Es materialmente imposible estar en desacuerdo todos los días todo el mundo, reconozcámoslo de una vez», ha enfatizado, y ha llamado a la unidad en las inversiones que «necesita la Comunitat Valenciana».

Como balance, el 'president' ha recordado que en esta misma sala de la sede de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) fue cuando hace más de dos años defendió su candidatura a la presidencia del PPCV que sigue ostentando. En ese momento, ha subrayado, ya expuso desafíos de futuro que hoy son más acuciantes.

Por eso ha agradecido a Europa Press la oportunidad de abrir este foro de debate y ha destacado su papel como «narradora de nuestra historia» al trasmitir la realidad «de forma más comprensible».

«El futuro ya ha llegado y nosotros somos los responsables de acelerar su llegada», ha reivindicado, lo que ha ligado con la necesidad de «una Comunitat Valenciana abierta en todos los sentidos» y de un entorno económico «no solo amable, sino valiente y ambicioso».

"tierra generadora de grandes oportunidades"

En la apertura del foro, el presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Cabiedes, ha destacado que «si hay una comunidad española abierta hacia el exterior esa es la Comunitat Valenciana», que ha considerado una tierra «generadora de grandes oportunidades de negocio en el ámbito económico y social».

Martín de Cabiedes ha destacado que «difícilmente se pueden escoger tres temas de mayor interés y actualidad» para una jornada como 'Hacia el futuro', con «miembros tan destacados y autoridades de tal nivel». 'Innovación industrial y competitividad', 'Transición ecológica y crecimiento sostenible' y 'Transformación digital en sectores clave' son los títulos de las tres mesas.