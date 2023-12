Repullo destaca que la moderación, el diálogo y la gestión del PP han convertido Andalucía en un referente de progreso

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha valorado este sábado, 2 de diciembre, como un «día importante» en el calendario porque se cumplen cinco años del cambio político en esta comunidad. «Aquel día, las andaluzas y los andaluces hablaron en las urnas y dijeron claramente que querían un nuevo rumbo para nuestra tierra», ha recordado.

«Y lo hicieron confiando en un presidente como Juanma Moreno», ha continuado, «una persona honesta que supo escucharlos, que convirtió en propios sus anhelos, que se comprometió a buscar las mejores soluciones posibles a sus problemas, anteponiendo siempre el interés común y el bienestar de todos los andaluces por encima de cualquier otro», ha informado el PP andaluz en una nota de prensa.

Cinco años después, Repullo ha señalado que «mantenemos la ilusión del primer día para seguir convirtiendo la confianza dada por los andaluces en un auténtico caudal esperanza haciendo algo tan fácil, pero tan denostado hoy por algunos en política, como cumplir lo que prometimos hacer».

Así, ha explicado con satisfacción que «hoy podemos salir a las calles, mirar a los ojos a las andaluzas y a los andaluces y decirles que sí, que estamos cumpliendo nuestros compromisos, pero que también somos conscientes de que queda mucho por hacer y vamos seguir haciendo todo lo que está en nuestras manos para continuar avanzando».

El secretario general del PP de Andalucía ha reafirmado que «Andalucía se ha transformado y se ha convertido en uno de los motores del crecimiento de España», al tiempo que ha hecho hincapié en que «hemos reducido la tasa de paro a niveles de hace 15 años; batimos récord en número de empresas, pero sobre todo hoy tienen más capacidad y proyección de futuro y crecimiento que nunca; somos líderes en trabajo en trabajo autónomo».

Además, «nuestros jóvenes tienen ahora más oportunidades de futuro que nunca porque hemos apostado por ellos, por una formación profesional que les abre las puertas del mercado laboral», ha incidido añadiendo que es «una realidad que hemos hecho posible gracias a una serie de reformas como las seis bajadas de impuestos que nos han convertido en la segunda comunidad de régimen común con menos impuestos y, por tanto, más competitiva».

Repullo también ha recalcado que «hay un valor fundamental en el que Andalucía tiene hoy un liderazgo indiscutible es el de la estabilidad. Política, institucional y social». Desde su punto de vista, «la vía andaluza de la moderación, el diálogo y el cumplimiento de la palabra dada está dando sus frutos» y ha puesto como ejemplo más reciente de ello el Acuerdo Por Doñana, «el mejor ejemplo de que tender puentes para buscar el punto común que nos une en beneficio de todos, es la mejor manera de solucionar las diferencias».

«Y eso es lo que hace aquí el PP de Andalucía, con Juanma Moreno al frente: escuchar al que no piensa como nosotros, identificar los problemas, dialogar, buscar los puntos de encuentro y acordar las mejores soluciones», ha puntualizado remarcando que «lo hacemos a la vista de todos, sin secretos y sin necesidad de ningún tipo de supervisor extranjero».

Asimismo, Repullo ha defendido que «el PP de Andalucía ha demostrado que sabe gobernar para todos, que la defensa de los intereses las andaluzas y andaluces no era patrimonio de ningún partido, sino de todos, y que sólo desde la unidad, el diálogo, el consenso y anteponiendo el interés general por encima que cualquier otro, es posible alcanzar grandes acuerdos que garanticen el progreso y el bienestar».

«Gracias a eso, hoy Andalucía disfruta de un gobierno estable, transparente, que gestiona con honestidad y eficacia», dice para acabar advirtiendo de que «no podemos permitir que nadie, por ningún tipo de interés particular, frene la transformación de Andalucía».

En puertas de la celebración del Día de la Bandera el próximo lunes 4 de diciembre y cuando se cumplen 46 años de las manifestaciones históricas 1977 en las que millones de andaluces llenaron las calles de Andalucía para decir no a una España de dos velocidades, con españoles de primera y de segunda, el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha señalado que «volvemos a encontrarnos ante la obligación histórica de exigir de nuevo, de manera pacífica, con firmeza y unidos, que Andalucía es una comunidad de primera y que no está dispuesta a que nadie la condene a ser de segunda».

Repullo ha afirmado que «las andaluzas y los andaluces somos iguales que un vasco, un catalán o un asturiano y, por tanto, merecemos el mismo trato y los mismos servicios». Por eso, se unirá a la movilización convocada por la sociedad civil mañana en Sevilla, una cita que considera «una nueva oportunidad de hacer historia, defender Andalucía todos unidos y decir de manera clara y contundente que no somos menos que nadie, que la igualdad no está en venta y que no vamos a parar de defenderla».