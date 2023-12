El PSPV-PSOE ha presentado 2.600 enmiendas a los presupuestos de 2024, que han considerado que son «las primeras con recortes en ocho años» y unas cuentas «sin ideas» en las que no hay «proyectos nuevos». Entre las propuestas que han presentado, la creación de un Plan Edificant para la construcción de vivienda en los municipios que han bautizado como Pla Habitatge.

Con este plan, los socialistas buscan impulsar la promoción pública y privada de vivienda de protección oficial que permita generar una oferta de 8.000 viviendas anuales y 24.000 en la legislatura.

Así lo han explicado el portavoz adjunto Arcadi España y el portavoz de Hacienda, José Muñoz, en rueda de prensa, donde han defendido que para esta propuesta habrá fondos propios de la Generalitat, la Unión Europea, el Gobierno, ayuntamientos e IVF. La propuesta también busca promover la licitación en lotes pequeños para «facilitar que pueda acceder el tejido empresarial valenciano».

Además de este proyecto, el PSPV-PSOE ha propuesto cuatro planes de actuación para luchar contra el machismo, el negacionismo climático, la censura cultural y para garantizar la calidad democrática. Para ello, han «modificado la partida a dedo de Presidencia» para que se puedan llevar a cabo estos cuatro planes: «Ahora podremos comprobar si Mazón y la ultraderecha son lo mismo».

Arcadi España también ha puesto énfasis en una de las enmiendas del grupo socialista que propone «una campaña institucional, permanente y de sensibilización» contra la violencia machista y que se pondría en marcha con «los fondos destinados al autobombo de Mazón», en concreto con el aumento en Promoción Institucional respecto a los presupuestos de este año.

España también ha explicado que el grupo socialista ha sido el grupo que ha registrado el mayor número de propuestas a los presupuestos para contrarrestar unas cuentas que «frenan la actividad económica y el progreso de la Comunitat Valenciana».

En este sentido, ha criticado que «se vaya a incrementar el déficit y los problemas financieros» por la rebaja de impuestos «de más de 231 millones de euros a las rentas altas» que supondrán «el recorte de servicios públicos para la mayoría». Además, España también ha lamentado que se recorte en «la Agencia Valenciana de Innovación, el IVACE, o el impulso al turismo y las políticas de ocupación».

Acuerdos con el pp

Preguntados sobre la posibilidad de que el PP acepte estas enmiendas, han señalado que «si estuvieran en frente de un PP como el de otras partes de Europa e incluso en otras partes de España» se podría «llegar a acordar». Pero aquí, consideran que el PP hace «seguidismo total a la ultraderecha». «Les han puesto una alfombra roja a la derecha», han señalado.

Igualmente, ha criticado que el Gobierno no ha condenado ni dado cobertura a las actitudes «violentas» e «insultos graves» que están recibiendo los socialistas. «No vale solo decir que no te gusta, hay que hacer que paren y que no vayan a esas manifestaciones, ni a gritar contra el rey de España ni contra el presidente del Gobierno. Se puede manifestar el descontento, pero no ponerse de perfil frente a los insultos y amenazas», ha agregado.

Muñoz ha asegurado que los socialistas están «dispuestos a acordar medidas en los presupuestos autonómicos que beneficien a todos los valencianos y valencianas, pero siempre en un marco de convivencia y respeto»: «Si quieren llegar a acuerdos, Mazón tiene que distanciarse de la extrema derecha y entrar en el espacio de moderación donde lo esperamos los socialistas», ha subrayado.

Para el también secretario de Organización del PSPV-PSOE, «Mazón ha abierto las puertas del infierno para que entre la extrema derecha, por eso no se trata solo de buenas palabras, sino que Mazón, si quiere pactar, tiene que demostrarlo con hechos».

«El PP valenciano se ha radicalizado y Mazón ya no es solo rehén, sino cómplice de la ultraderecha y lo demuestra al no condenar estos ataques a la normalidad democrática que impiden a partidos políticos realizar actos públicos por el hostigamiento de la extrema derecha», ha reiterado.

Por ello, ha subrayado que las enmiendas a los presupuestos por el PSPV-PSOE van destinadas «precisamente a acabar con la confrontación generada por el Consell de PP y la ultraderecha y a conseguir unas cuentas más justas, progresistas y sociales».