El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha recriminado este miércoles al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, usar este cargo para su promoción política, argumento que ha empleado en su intervención de respuesta a Moreno en el Debate sobre el estado de la Comunidad.

«Andalucía no puede permitirse el uso para su carrera personal», le ha espetado Gavira a Moreno, al tiempo que le ha advertido de «los mismos fallos que usted denunciaba a la señora Díaz», para recordar entonces que el hoy presidente andaluz hablaba en aquel momento «del virus de San Telmo».

Otro reproche que la he dirigido el portavoz de Vox a Moreno, en el contexto de las críticas a Pedro Sánchez por mantener una estructura de 22 ministerios cuando en la Junta de Andalucía «él ha aumentado más consejerías, más gasto político que en la anterior legislatura», ha sido hacia su conformismo con respecto a la gestión heredada de los socialistas, lo que ha descrito como «el debate de las mijitas: hacerlo un poquito mejor que el PSOE».

El portavoz de Vox ha encajado con un «ojalá» el anuncio de Moreno de una bajada de impuestos para 2024, convencido de que es posible «porque tiene mucho margen», antes de augurar que «su revolución fiscal se va a quedar en la que pactó con Vox en la pasada legislatura» por cuanto ha esgrimido que la gestión tributaria del PP en la Junta de Andalucía se caracteriza por ser de «un pasito para adelante, un pasito para atrás».

«El runrún del Impuesto del Patrimonio sigue en la calle», ha proclamado Gavira, quien ha afirmado que «Andalucía no es tan atractiva como ustedes venden» desde el punto de vista de su fiscalidad para instalarse en la región.

Con un «entramos en materia», el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz ha hablado de diversos aspectos de la gestión del PP en la Junta de Andalucía arrancando su análisis sobre la situación sanitaria, ámbito donde ha planteado que frente al discurso del gasto de «miles de millones en sanidad», la realidad es que «están usando en el SAS el mismo jarabe socialista», para concluir que en el caso de la sanidad pública andaluza «seguimos en Guatemala», mientras que ha considerado que «su única receta son los conciertos» para la mejora de la situación, aunque ha reconocido que esta fórmula «nos parece bien».

En la educación ha apuntado que «los profesores están deprimidos» a cuenta de «su escaso reconocimiento social», a lo que ha sumado que «lo cierto y verdad es que van cerrando aulas» en la educación pública, antes de augurar que «la privatización de los colegios en Andalucía estará terminada dentro de 10 años».

«En dependencia y servicios sociales, la misma cantinela que en educación y en atención sanitaria, nos hablan mucho de los recursos que se amplían», ha afirmado Gavira, quien ha esgrimido el dato de que «tardan más de 500 días para la concesión de las ayudas de dependencia» y colegir entonces que «ésa es la triste realidad de Andalucía».

En el caso de la violencia de género, ha sostenido que «la Ley de Violencia de Género no resuelve los asesinatos», para llegar a la conclusión de que si siguen produciendo es «fruto de una ley que no resuelve los problemas», por lo que ha instado al Gobierno andaluz a un «cámbienla».

CON EL ACUERDO DE DOÑANA, PIERDE EL SECTOR PRIMARIO

El acuerdo entre Junta de Andalucía y Gobierno con las medidas para el desarrollo del entorno del Parque Nacional de Doñana también ha formado parte de la intervención de Gavira, cuyo grupo es autor al alimón con el Partido Popular de la Proposición de Ley de ordenación de Regadíos en los municipios al norte de la Corona Forestal de Doñana, origen de la negociación entre ambas Administraciones.

«No será Vox quien no entienda la presión a los agricultores», ha afirmado el portavoz de Vox, que ha situado en aspectos como «las sanciones, las multas, la amenaza de recurrir al Tribunal Constitucional», antes de advertir de que «escucho y leo» sobre «muchas infraestructuras hídricas que están por rematar y sigue sin ejecutarse y que se prometieron hace muchos años».

«Con esta Proposición de Ley, respetando el acuerdo que han aceptado los agricultores, pierde el sector primario», y que es el sector primario norteafricano «es el que gana y pierde el andaluz».

Gavira ha sostenido que «se alternan con los socialistas, pero no son alternantes».

«VOX NO ES SU ENEMIGO»

El portavoz de Vox ha trasladado a Moreno que «aunque no lo crea, Vox en Andalucía no es su enemigo, no somos enemigo del PP ni del Gobierno de Andalucía», antes de plantear que «no sólo no cumplieron con Vox», en referencia a sus acuerdos de la pasada legislatura durante el gobierno de coalición de PP y de Ciudadanos, «sino que no están cumpliendo con los andaluces» y ha advertido de que Moreno afronta «su quinto ejercicio de poder y el cambio que prometió no ha llegado», por lo que ha augurado que «los portavoces (de los grupos parlamentarios) vamos a coincidir en el diagnóstico».

Un reproche de Gavira hacia Moreno ha sido hacia la fecha elegida para celebrar el Debate sobre el estado de la comunidad, después de poner de manifiesto que «su costumbre era hacerlo en octubre» y señalar que «ha esperado a que se forme el Gobierno» para hacerlo, con la ironía de si esperaba que «Sánchez no iba aceptar el chantaje y no pactar con los golpistas».

«Lo que está pasando en España es un golpe de Estado», ha proclamado Gavira sobre la política nacional, antes de reprochar a Moreno que la palabra que más ha usado en el debate han sido las alusiones a la vicepresidente y ministra Teresa Ribera y recordar entonces, en referencia al PSOE, que «éstos son los que están intentando dar un golpe de Estado en España» para «privilegiar a unas partes de España y traer desigualdad en otras, entre ellas, Andalucía», por lo que ha augurado que los pactos del PSOE en el Congreso «esos pactos van a ser los pactos del PP en el futuro». «Los socialistas han iniciado el camino, ustedes van detrás», ha remachado Gavira.