Espadas afea a Moreno su "visión idílica" de Andalucía: "No se corresponde con la realidad ni los problemas" andaluces

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha rechazado este miércoles la «visión idílica de Andalucía» que, en su opinión, tiene el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), que «no se corresponde con la realidad ni los problemas de la gente» en esta comunidad.

Así lo ha manifestado el también presidente del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz en una atención a medios para realizar una primera valoración del discurso con el que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha abierto este miércoles en el Pleno el debate sobre el estado de la Comunidad autónoma, del que Juan Espadas ha dicho que le llamaba la atención «hasta qué punto un presidente de gobierno puede estar tan alejado de la realidad como para hacer un discurso que claramente no se traduce a ojos de los andaluces en algún tipo de realidad concreta de los problemas que padece la gente normal».

Espadas ha considerado que Moreno ha acudido a este debate «a la defensiva, porque sabía perfectamente que la oposición tiene multitud de razones para decirle que su gestión deja muchísimo que desear respecto a sus expectativas con el triunfo electoral en junio del año pasado», y ha opinado que el presidente de la Junta ha acudido así al Parlamento «prácticamente a defenderse con un ataque preventivo» dirigido al Gobierno de España, como «siempre», según ha lamentado.

El líder del PSOE-A ha acusado también a Moreno de aportar cifras durante su discurso que «no coinciden con la realidad», así como de «ocultar a sabiendas» los problemas que tiene Andalucía.

Al hilo, ha considerado «llamativo» que el presidente de la Junta haya querido «hacer un reconocimiento de los problemas de la sanidad pública» andaluza «cuando todos los días su consejera» del ramo, Catalina García, «no sólo los niega, sino que le falta el respeto a los pacientes que esperan en listas de espera».

En esa línea, ha manifestado que, «si la consejera y el presidente ven esto de la sanidad pública de forma diferente, una de dos, o el presidente prescinde de su consejera, o sencillamente que (el presidente) no venga a darnos datos falsos de la realidad», y al respecto Espadas ha denunciado que en el discurso de Moreno «se han falseado datos de listas de espera».

El jefe de la oposición en el Parlamento andaluz ha aseverado que «el Gobierno de Andalucía tiene un problema», que es que su presidente mantiene «una visión de Andalucía idílica que no se corresponde ni con la realidad ni con los problemas de la gente».

Al respecto, Espadas ha abogado por que el presidente de la Junta «deje de levitar», porque está «encantado de conocerse», y «se ponga manos a la obra de verdad, a trabajar por los problemas de la gente y a poner encima de la mesa soluciones».

«Mientras Andalucía solamente tenga un presidente que no deja de ser un conjunto de anuncios publicitarios, de proclamaciones de presupuestos que no se ejecutan, y de datos, en muchos casos falsos, sencillamente Andalucía no va a avanzar», ha augurado el secretario general del PSOE-A para finalizar.