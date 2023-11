Ayuso pide "normalidad" al Gobierno central y no hacer feos a los madrileños: "Lo que no voy a hacer es callarme"

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este martes «normalidad» al Gobierno central y no hacer feos a los madrileños, tras no ser invitada a la inauguración del AVE Madrid-Asturias.

«Lo que no voy a hacer es callarme, que no he venido a hacer amigos lo tengo muy claro y que tendré que defender la verdad», ha sostenido. En declaraciones a los periodistas, a la salida de la empresa farmacéutica GSK, en Tres Cantos, Ayuso ha instado al Ejecutivo central a «asumir» que en la región gobiernan los que «han elegido los madrileños», aunque «a lo mejor no son del gusto del Gobierno actual», y que deben entenderse.

«Tenemos que convivir todos aquí, entonces no podemos estar con estas formas. Nunca había pasado en la historia del AVE que el presidente de una comunidad autónoma de donde parte y es destino una instalación tan importante como AVE no sea ni siquiera invitado», ha criticado a continuación.

Este punto, ha denunciado que tampoco han sido invitados a otros eventos que se han celebrado en la autonomía como la Cumbre del Clima o la de la OTAN. La presidenta regional ha considerado que es «muy feo hacerle esto a los madrileños».

Respecto al veto que se anunció ayer desde su equipo que se llevaría a cabo con los miembros del Gobierno si esto persistía, Ayuso ha desgranado que no sabe qué hacer porque ella nunca ha vivido «algo así». «Yo siempre he invitado al Gobierno cuando procedía a eventos de la Comunidad de Madrid y no han respetado ni siquiera el protocolo como ocurrió el 2 de mayo. Yo lo único que pido es normalidad. Que nos vayamos invitando a las cuestiones donde hay ciudadanos que están relacionados con las dos administraciones y que se funcione de otra manera. No se puede estar así», ha subrayado.

Repreguntada por la cuestión, ha indicado que en este momento no sabe qué hacer pero que, por ahora, el lunes celebrarán el tradicional acto de la Constitución en la Puerta del Sol y el delegado del Gobierno, Francisco Martín, está invitado.

«Yo no quiero seguir por este camino, pero Sánchez tiene que asumir que tiene que coincidir con el presidente de la Comunidad de Madrid y con los presidentes de otras comunidades autónomas. Nos tiene que recibir. Tiene que haber Conferencias de Presidentes», ha manifestado, al tiempo que ha reiterado que el presidente «no puede estar en rebeldía contra todo y contra todo el mundo». Considera que es necesario «convivir» y que a pesar de las «tiranteces entre políticos» no es normal llegar a estos puntos.