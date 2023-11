Centenares de personas se han sumado este sábado, 25 de noviembre, a la manifestación convocada por la Asamblea 8M en Zaragoza, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, según Policía Nacional durante el transcurso de la misma.

La marcha ha partido pasadas las 19.30 horas desde plaza de España, para recorrer el paseo Independencia y finalizar en el Edifico Paraninfo, donde se procederá a la lectura de un manifiesto. La pancarta de la cabecera de la manifestación indicaba: «8MZGZ, #SEACABÓ, Fuego al patriarcado», acompañada por una bandera de Palestina.

Entre los mensajes que podían leerse en otras pancartas y carteles portados por las manifestantes destacan «¿Te cansas de oírlo? Nosotras de vivirlo»; «Contra el capital... Feminismo radical»; «Frente al fascismo, feminismo»; «Justicia restaurativa feminista»; «Existo porque resisto»; «Exigimos educación feminista»; «No nací mujer para morir por serlo»; o «Tu violencia machista, nuestra respuesta feminista».

Durante el recorrido, se han escuchado gritos de «Nos tocan a una, respondemos todas»; «Patada feminista en la boca del machista»; «No son muertes son asesinatos»; «Tu patriotismo también es machismo»; y «Jueces y fiscales también son culpables».

Concentración

Antes de la salida de la manifestación, la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza ha convocado una concentración en plaza de España, a las 19.00 horas, en la que se ha recordado a las mujeres asesinadas por violencia machista en España durante el 2023, una cifra que se sitúa en 83, según la entidad convocante.

Asimismo, la responsable de la Asociación Somos Mas, Teresa Ballesteros, ha leído un manifiesto en el que ha desgranado las diferentes violencias machistas que sufren las mujeres, desde la física hasta la laboral y económica. Ha criticado la consolidación de un movimiento «negacionista» de la violencia contra las mujeres, lo que ocasiona «mayor tolerancia y aumento de casos».

Ha defendido que acabar con la violencia machista no es responsabilidad de las víctimas, así como acabar con el sistema patriarcal que oprime a las mujeres y promover una educación social «igualitaria y libre».

La representante de la Casa de Palestina en Aragón, Reem Souay, ha expresado que las mujeres en Palestina sufren por partida doble, «el machismo y la ocupación de nuestra tierra, que hace que mujeres pierdan a sus maridos o las encarcelen». «Es muy fuerte lo que ocurre allí», ha apostillado.

Al finalizar, los asistentes han coreado: «Vosotros machistas sois los terroristas»; «Viva la lucha de las mujeres»; «Ni una menos, vivas nos queremos»; «Ni una agresión sin respuesta»; «Aquí estamos, nosotras no matamos»; e «Ista, ista, ista, Zaragoza feminista». Antes de sumarse a la manifestación, han entonado la canción «Se acabó», de María Jiménez.

"realidad abrumadora"

Por su parte, la portavoz de la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza, Elisa Gracia, ha manifestado, en declaraciones a los medios de comunicación, que la violencia machista es «una realidad abrumadora», pese a que «haya quienes lo niegan».

Ha explicado que se ha elaborado un cartel de grandes dimensiones con los datos de mujeres asesinadas en España desde 2004 hasta la actualidad, que ascienden a 1.600. Con respecto al «baile de cifras» entre las distintas fuentes, Gracia ha observado que desde la Coordinadora se recogen las estadísticas oficiales --feminicidios de parejas y exparejas-- «además de otros asesinatos que consideramos que son igualmente violencia machista, como los derivados de la violencia en el sistema prostitucional».

«En un día como hoy no sólo queremos denunciar y estar aquí dando voz, como decimos en nuestro cartel, a las que ya no tienen voz, sino reivindicar la necesidad de poner encima de la mesa los avances del movimiento feminista, no permitir que se recorte presupuesto ni derechos adquiridos y sobre todo la necesidad de seguir luchando», ha subrayado.

Por otra parte, ha considerado «muy importante» generar «espacios de aprendizaje común e identificación de estas problemáticas», porque entre los adolescentes se detecta una disminución de la percepción del problema que supone el machismo, con respecto a hace una década.

«Ahora avanza un discurso negacionista y reaccionario muy peligroso y de hecho así lo confirman los repuntes de agresiones sexuales entre la juventud, mayor incidencia de enfermedades de transmisión sexual entre los jóvenes y mayores violaciones grupales», ha criticado, para lo que ha pedido abordar esta situación «terrible» desde las instituciones y continuar el programa de educación sexual y afectiva en las aulas.

El día 25 de noviembre fue elegido en 1999 por la ONU para rememorar el asesinato en República Dominicana en 1960 de las hermanas Mirabal, activistas políticas que se opusieron a la dictadura del entonces dictador de ese país Rafael Leónidas Trujillo.