Una protesta clama contra el "discurso reaccionario y fascista" que niega violencia machista: "No nos borrarán del mapa"

Una manifestación convocada por la Assamblea Feminista de València con motivo del 25N, Día Internacional Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ha clamado este viernes contra los «discursos reaccionarios, machistas y fascistas» que «plagan» las instituciones para «negar todas las formas de violencia contra las mujeres». «No nos van a eliminar del vocabulario, no nos van eliminar del mapa», han asegurado.

Las participantes se han colocado brazaletes morados en los brazos como símbolo en recuerdo a las víctimas de violencia de género y han marchado tras una gran pancarta con el mensaje «Enfront de les violències masclistes, acció feminista».

'No és un cas aïllat, és el patriarcat', 'Enfront de les violències masclistes, acció feminista' o 'Denúncia arxivada, dona assassinada' son algunos de los mensajes que se han podido leer en los carteles de los manifestantes tras la pancarta.

Sobre las 20.30 horas, la manifestación ha comenzado su camino por las calles del centro de València a ritmo de batucada y con proclamas como «Ja n'hi ha prou d'agressions», «No són mortes, són assassinades» o «Els carrers seran feministes».

La portavoz de la Assamblea Feminista de València, Andrea Ballesteros, ha criticado que el marco legislativo español «está focalizado en el castigo a las personas agresoras y está dejando absolutamente abandonadas a las compañeras agredidas». «El foco debe cambiar por completo para centrarse en las necesidades de las compañeras agredidas, en la reparación y en el cambio del marco social que erradique y prevenga toda forma de violencia», ha defendido.

«Hoy las instituciones están cada vez más plagadas de fascistas y de discursos reaccionarios y machistas que niegan tanto las formas de violencia contra las mujeres como contra las compañeras racializadas», ha lamentado, al tiempo que ha censurado que estos discursos «argumenten y pidan aumentar el nivel de violencia contra estos colectivos».

En este sentido, ha resaltado que es «más importante que nunca» «reivindicar que no nos van a eliminar del vocabulario, no nos van eliminar del mapa, ni a nosotras ni a ninguna de las compañeras a las que apoyamos y con las que estamos aliadas». «No dejemos que eliminen el término de las violencias machistas porque lo que no se nombra no existe», ha proclamado.

"no nos encontraréis de perfil"

La manifestación ha recorrido diferentes calles de la ciudad y ha efectuado diversas paradas en algunos puntos para realizar actos simbólicos con los que señalar «diferentes ejes de violencias». Así, ha comenzado en la plaza del Ayuntamiento para denunciar las violencias institucionales.

Las asistentes han leído un manifiesto para «gritar a los cuatro vientos» que, «frente a cada violencia institucional», estarán las feministas anticapitalistas para «no dar ni un paso atrás». «Combatiremos esta cámara que hoy está repleta de fascistas, como hemos hecho siempre, desde las calles, los barrios y la organización vecinal».

Asimismo, han denunciado la «masacre que está ocurriendo en Palestina, con una enorme crisis humanitaria y un apartheid contra el pueblo palestino». «A las feministas no nos encontraréis de perfil frente a la violencia colonial y racista, porque no podemos concebir un feminismo que no sea anticolonial e internacionalista», han recalcado.

«Este sistema y sus gobiernos están permitiendo una de las masacres más violentas y sangrantes de nuestra historia, el genocidio del pueblo palestino perpetrado por el estado de Israel», han declarado y han reprochado la «complicidad de las instituciones» y la «responsabilidad de la Unión Europea, que a través del apoyo directo o la indiferencia está permitiendo el genocidio de un pueblo».

Además, el colectivo BDS País Valencià ha leído el poema 'Tonalidades de la ira' de la artista y activista palestina Rafeef Ziadah. Acto seguido, las manifestantes han mostrado banderas palestinas y mensajes de apoyo al pueblo palestino al grito de «Palestina libre».

"estamos cansadas"

En la segunda acción, frente al Mercado Central, el colectivo Mujeres, Voces y Resistencia ha denunciando la violencia que se ejerce contra las mujeres y su invisibilización, especialmente de las mujeres racializadas. «Estamos cansadas de que quieran seguir silenciándonos», han asegurado.

En la plaza del Tossal se han repartido pegatinas para colocarlas en las calles y denunciar que «las mujeres no son ningún objeto». «Queremos denunciar las violencias, especialmente las sexuales que se dan en el contexto de ocio nocturno y ocupar el espacio para reivindicar que estamos trabajando y organizándonos para generar espacios seguros y generar redes de apoyo mutuo para no tolerar ninguna de las violencias que se dan tanto en el espacio público como en el privado», han afirmado.

La marcha ha concluido en la plaza de la Virgen con una «propuesta feminista y antipunitivista para enfrentar y erradicar todas estas violencias pero también para acompañar a las compañeras agredidas».