López asegura que "algo estamos haciendo mal" ante la violencia machista y lamenta el "retroceso" por el 'solo sí es sí'

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha afirmado que «algo estamos haciendo mal como sociedad» en la lucha contra la violencia de género porque «los datos son los que son y las edades son muy preocupantes», toda vez que ha asegurado que la Ley del 'solo sí es sí' ha supuesto «un gran retroceso en un tema tan delicado», porque «aparte de la rebaja de penas a los agresores ha traído miedo a las mujeres».

Así lo ha indicado Loles López en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, a la puertas de la celebración del Día internacional para la erradicación de la violencia hacia la mujer este sábado 25 de noviembre, en la que preguntada sobre qué reflexión se puede hacer ante el dato de que una de cada cinco mujeres asesinadas en nuestro país por la violencia machista era andaluza, ha respondido que «hay una reflexión muy clara y es que la sociedad estamos fallando».

«Cada vez que hay una mujer víctima de violencia de género, fallamos toda la sociedad. Y además el problema que tenemos es que cada vez se está dando la violencia en edades más tempranas», con lo cual «tenemos un problema en la sociedad que debemos de atajar, y es mi opinión y la defiendo siempre, desde la unidad de todas las instituciones, de toda la sociedad y de hombres y mujeres juntos».

En este sentido, ha defendido «que el hombre no es el enemigo, sino que es parte de la solución», y, por tanto, «se une también a esta causa porque creo que es la única forma de atajarlo», al tiempo que ha apuntado que «hay una herramienta muy poderosa que se llama educación», que «empieza en la familia, y continúa en los centros educativos y en la sociedad en general».

Además, ha señalado de «muy preocupante el acceso desde edades muy tempranas a las redes sociales y a ciertos temas como la pornografía». «Esto necesita una revisión y evaluación del pacto de estado, una reflexión profunda a nivel nacional, de toda la sociedad, también de los medios de comunicación, además del endurecimiento de las penas». Y, ha añadido que las grandes tecnológicas «también se tienen que mojar en esto», porque «no puede ser que con cinco, seis o siete añitos accedas a cualquier ámbito que se publique en las redes sociales», lo que «está trayendo problemas muy serios».

López ha subrayado así la importancia de la evaluación. En este sentido, ha apuntado que «hay 52 mujeres asesinadas en España, de las que solo 13 habían denunciado, solo el 23%», por tanto «hay que analizar por qué no conseguimos que las mujeres denuncien», pese a que todas las administraciones «están poniendo más medios y más recursos que nunca».

En este sentido, López ha señalado que «siguen aumentando» las denuncias en Andalucía gracias a la «sensibilización y establecimiento de los recursos». Pero, ha añadido, «están apareciendo nuevos tipos de violencia machista como la ciberviolencia», por lo que «algo estamos haciendo mal como sociedad porque los datos son los que son y las edades son muy preocupantes».

Sobre el Decreto ley con ayuda de 5.000 euros a menores huérfanos por violencia machista, López ha cifrado en 87 los huérfanos en 2003, pero «a lo mejor muchos de ellos han cumplido ya la mayoría de edad, con lo cual es un dato que va cambiando permanentemente». «Hemos puesto una partida presupuestaria de 350.000 euros, pero da igual el importe porque lo que estamos haciendo es reconocer un derecho. Si hay que aumentar el crédito, se aumenta automáticamente».

Por otra parte, y preguntada sobre el efecto de la aplicación de la Ley del 'solo sí es sí' en las víctimas de violencia machista, la titular de Igualdad ha señalado que esta norma «aparte de las excarcelaciones o la rebaja de la pena, con lo cual es beneficiar al agresor, ha traído miedo a las mujeres».

«Desde el momento en que sale esta ley hemos atendido en el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), entre las distintas provincias, 78 mujeres que habían sido víctimas y han venido, en algunos casos, a buscar asesoramiento jurídico por saber si su agresor se podía beneficiar de la pena, o porque su agresor ya había iniciado los trámites jurídicos para beneficiarse de la rebaja, y también en atención psicológica, porque la inseguridad que el miedo y la inseguridad que les creó fueron tremendos». O sea, que esta ley «ha sido un gran retroceso en este tema tan delicado».

Al respecto, y acerca de la salida de Irene Montero del Ministerio de Igualdad, López ha recordado que la ley «salió adelante con el apoyo del PSOE y la defendió públicamente Pedro Sánchez», con lo cual, «la autora fue quien fue, pero los responsables han sido todos, principalmente el PSOE».

"para ser feminista tienes que ser libre"

En cualquier caso, «yo entiendo el feminismo de otra manera». «Entiendo que para ser feminista tienes que ser libre. No entiendo que para ser feminista tengas que ser mujer y pertenecer o defender el sanchismo o, por ejemplo, defender a Podemos. Esto no va de ideologías, un flaco favor que se le hace al feminismo», y, además, «para ser feminista no tienes que ser mujer porque el feminismo va de igualdad entre hombres y mujeres».

Sobre si todo irá mejor con la nueva ministra, Ana Redondo, la consejera ha dicho que no la conoce, pero espera que «las cosas vayan bien, porque si van bien para ella van bien para toda la sociedad», Y también espera conocerla pronto y que «cuente con todas las comunidades autónomas para evaluar las políticas» en torno a este asunto.