Territorio Mudéjar, la red de 48 municipios impulsada por la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) para preservar y difundir el arte mudéjar, lanza la tercera edición de sus rutas, que ofrece un calendario con 29 fechas en las que será posible reservar alguna de las 14 visitas guiadas para conocer el patrimonio, el paisaje, las tradiciones y la gastronomía de 48 localidades zaragozanas.

Las rutas comenzarán el próximo 3 de diciembre y se desarrollarán hasta finales de 2024. Como novedad, este año las visitas son gratuitas y las personas interesadas sólo deberán abonar el coste del transporte desde Zaragoza en el caso de necesitarlo.

La diputada delegada de Turismo de la DPZ, Cristina Palacín, ha destacado el «ingente» patrimonio mudéjar que se conserva en la provincia, así como la herencia de la coexistencia cristiana, judía y musulmana que permanece en gran cantidad de municipios.

Así, cultura y turismo van «unidos de la mano» en unas rutas que pretenden ensalzar el patrimonio tanto para darlo a conocer a los propios lugareños como para que acudan vecinos de otros puntos de la provincia y que descubran también otros atractivos como la gastronomía o la artesanía. Por eso, colaboran en la iniciativa los productores locales.

Todo ello, ha continuado, con el objetivo de que el hecho de que el mudéjar aragonés esté considerado como Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1986 no sea algo «baldío».

14 rutas divididas en cinco temáticas

Las rutas están divididas en cinco temáticas: «Mestizo y fronterizo: pueblos de mudéjares»; «Claves de un estilo: los orígenes»; «A vista de pájaro: las torres»; «La construcción del espacio: luz y materia»; y «Mudéjar patrimonio mundial».

«Mestizo y fronterizo: pueblos de mudéjares» incluye cuatro rutas por las localidades en las que las culturas cristiana, judía y musulmana se desarrollaron de manera extraordinaria y duradera para entender cómo ese periodo de fusión cultural que tienen todavía hoy es un claro reflejo en el urbanismo, el caserío y los monumentos de estos pueblos, que tienen un papel en el territorio aragonés durante los siglos XII y XIII.

Este apartado comprende las siguientes rutas: Terrer, Villafeliche y Daroca --3 de diciembre de 2023 y 18 de mayo de 2024--; Fréscano, Torrellas y Tarazona --4 de mayo y 22 de septiembre de 2024--; Saviñán, Mesones de Isuela y La Almunia de Doña Godina --18 de febrero y 12 de mayo de 2024--; y Fuentes de Ebro, Velilla de Ebro y Quinto --25 de febrero y 16 de junio de 2024--.

Las cuatro siguientes rutas están enmarcadas bajo el título «Claves de un estilo: los orígenes» y sumergen al visitante en los orígenes del mudéjar desde la transición de lenguajes plenamente occidentales hacia un lenguaje nuevo en el que la tradición islámica constructiva irá ganando terreno poco a poco.

Esta cuatro rutas recorrerán Illueca, Villarroya de la Sierra y Torralba de Ribota --10 de febrero y 1 de diciembre de 2024--; Zuera, Alagón, Magallón y Tauste --9 de diciembre de 2023 y 8 de junio de 2024--; Pozuel de Ariza, Ariza y Ateca --7 de abril y 14 de septiembre de 2024--; y Alpartir, Cosuenda, Cariñena y Longares --13 de abril y 3 de noviembre de 2024--.

Visitas a torres mudéjares y cascos urbanos

La temática «A vista de pájaro: las torres» ofrece la posibilidad de disfrutar de la increíble actividad constructiva en época medieval y de admirar la belleza de estos edificios.

Este apartado incluye tres rutas: Aniñón, Belmonte de Gracián y Ricla --24 de febrero y 5 de octubre de 2024--; Romanos, Mainar, Villarreal de Huerva, Herrera de los Navarros y Villar de los Navarros --3 de marzo y 20 de octubre de 2024--; y Utebo, Villamayor de Gállego y Muel --9 de marzo y 26 de octubre de 2024--.

«La construcción del espacio: luz y materia» adentrará a los visitantes a través de dos rutas por los cascos urbanos trazados para que el aprovechamiento de los recursos fuera compatible con el respeto a la naturaleza y la sostenibilidad del territorio.

Las rutas recorrerán los cascos urbanos de Maluenda, Morata de Jiloca y Aceres --17 de marzo y 10 de noviembre de 2024--; y Borja, Castejón de Valdejasa y San Mateo de Gállego --23 de marzo y 16 de noviembre de 2024--.

Por último, se ha preparado una ruta específica dedicada a los tres monumentos mudéjares de la provincia declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO: la iglesia de la Virgen de Tobed, la iglesia de Santa Tecla de Cervera de la Cañada y la colegiata de Santa María de Calatayud. Habrá tres días para visitar estas tres joyas del mudéjar zaragozano: 16 de diciembre de 2023, 21 de abril y 14 de diciembre de 2024.

La importancia de la conservación del patrimonio

Por su parte, la directora de Territorio Mudéjar, Victoria Trasobares, ha remarcado que el objetivo de la asociación es ensalzar la conservación del patrimonio. «Sin conservación no tenemos edificios, no tenemos recursos, no tenemos conciencia, no tenemos identidad», ha apuntado.

Ha señalado que el proyecto comienza en 2020, con una apuesta «muy importante» por reflejar el trabajo de investigación que hay «por debajo» en este ámbito.

A partir de ahí, han seguido una metodología de «ensayo y error» para poner en marcha diferentes rutas, que en esta edición «sorprenden por la logística», ya que algunas de ellas se saltan los límites comarcales.

Trasobares ha considerado que se trata de un proyecto «bastante asentado», que aglutina a todos los ayuntamientos socios e incluye hasta cien edificios considerados «de interés», además de empresas locales dedicadas a la gastronomía o la artesanía.

En resumen, ha indicado que los visitantes destacan la cercanía y el trato recibido, así como que se incorporen zonas que «no son las habituales», como la posibilidad de subir a una torre que no suele estar abierta, por ejemplo.

Palacín, por su parte, ha resaltado que son 14 rutas «únicas» y «personalizadas» para cada lugar y ha reivindicado que la institución provincial lleva desde los años 80 invirtiendo en la recuperación del patrimonio que, gracias también a la colaboración con los ayuntamientos, en la actualidad está «bien conservado» y «bien rehabilitado».

Precios y reservas

Además de en la web de Territorio Mudéjar, la información sobre las rutas puede consultarse en unos folletos que se han editado con todos los recorridos y que se repartirán a los ayuntamientos, oficinas de turismo y puntos de información como museos.

En ellos aparece un código QR a través del que se puede reservar la plaza para disfrutar de las visitas, un procedimiento que también puede realizarse directamente accediendo a la página web de Territorio Mudéjar, llamado al teléfono '876 634 125' o enviando un correo electrónico a 'rutas@territoriomudejar.es'.

Las personas interesadas pueden reservar desde este lunes para disfrutar de cada una de las 14 rutas. En esta edición, las visitas son gratuitas, aunque sí tendrá coste el servicio de transporte para aquellos que lo soliciten, ya que se ofrece la posibilidad de salidas desde Zaragoza --está estimado entre 20 y 55 euros en función de la distancia de la ruta--. En ambos casos es necesario reservar plaza.