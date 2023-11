El presidente del Partido Popular vasco, Javier de Andrés, ha asegurado que ve al PNV «inseguro» y con «muchas dudas» respecto a la fecha de las próximas elecciones vascas y a su candidato a la Lehendakaritza.

En un desayuno de Tribuna Forum Europa, celebrado en Bilbao y en el que ha sido presentado por la secretaria general de la formación, Esther Martínez, De Andrés ha sido preguntado por los comicios autonómicos de 2024.

Tras asegurar que desconoce cuándo se desarrollarán los comicios, ha considerado que «tampoco el PNV sabe cuándo van a ser». «El PNV tiene muchas dudas sobre la fecha y el candidato. Está muy inseguro», ha incidido.

Asimismo, y en referencia a una posible candidatura de Arnaldo Otegi a lehendakari, De Andrés ha defendido que Euskadi necesita «fuerzas políticas aseadas en su trayectoria histórica y cargos».

«Pedir en Europa a un partido político en 2023 que no presente en sus listas condenados por terrorismo me parece un básico. Lamento que eso no lo piense el conjunto de la sociedad», ha añadido.

Ley de amnistía

Asimismo, ha advertido que EH Bildu se «mueve bien en las dudas que pueda tener el Estado» de tal modo que siempre busca «una inseguridad y pérdida de confianza en el modelo político y social». Por ello, ha sostenido que va a intentar aprovechar la ley de amnistía en su beneficio.

«A EH Bildu cualquier cosa le vale... Aspiraban a que el estado de derecho tuviera dudas y ahora siguen esperando a que la inestabilidad les dé oportunidades de incumplir la ley o de no tener penalización por haberla incumplido», ha añadido.