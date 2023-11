Ortuzar reclama un "nuevo autogobierno para una nueva época" que reconozca la realidad nacional vasca

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha reclamado un «nuevo autogobierno para una nueva época» que reconozca la realidad nacional vasca y que cuente con «un sistema de garantías basado en la bilateralidad y la foralidad».

«No corren buenos tiempos para la democracia, ni en el orden mundial ni tampoco en espacios más cercanos. Qué os voy a contar y que no hayáis visto a escasos 400 kilómetros», ha indicado en relación a las protestas desarrolladas durante los últimos días en Madrid.

Ortuzar ha intervenido este sábado en Bilbao en la presentación de 'Euskadi Think Next', un laboratorio de pensamiento político desarrollado desde la Fundación Sabino Arana que profundiza en las preocupaciones expuestas en los grupos de trabajo de 'Entzunez Eraiki', proceso de escucha activa desarrollado por la formación jeltzale el pasado año.

Junto a Ortuzar han intervenido en la cita el responsable del Área de Innovación Política del PNV, Xabier Barandiaran, así como las personas que coordinaron las áreas de trabajo que vertebraron los trabajos de 'Entzunez Eraiki': Jone Berriozabal, Maitane Leizaola, Imanol Lasa e Imanol Pradales.

Al acto ha asistido un centenar de personas, entre las que se encontraban el Lehendakari, Iñigo Urkullu; el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto; y las presidentas de las Juntas Generales de Bizkaia y de Álava, Ana Otadui e Irma Basterra, entre otros.

En su intervención, Ortuzar ha defendido que el PNV es «un partido de palabra» y por ello anunció en su momento que el proceso de escucha 'Entzunez Eraiki' «iba en serio y no era cosmética», motivo por el que han presentado este sábado 'Euskadi Think Next'.

«Si habría que resumirlo en una frase diría que es traer a Euskadi a la ciudadanía vasca el futuro más feliz posible, un futuro de bienestar», ha enfatizado.

Tras apostar por impulsar desde todas las instituciones políticas que garanticen el progreso social y atiendan a toda la gente, ha considerado también necesario «crear una relación de cercanía entre la administración y la ciudadanía. »Una relación que haga una sociedad mejor, más comunitaria y menos individualista, más solidaria, más abierta", ha enfatizado.

Ortuzar, que ha recordado los desafíos a encarar, entre ellos el cambio climático, la igualdad entre hombres y mujeres, la digitalización, la emancipación de los jóvenes o la inmigración, ha incidido en que se trata de «retos que van a más allá de una legislatura y la acción de uno u otro gobierno».

«Necesitan un nuevo contrato social en el que se ponga a las personas en el centro y que consolide servicios públicos de máxima calidad y un sistema sociosanitario moderno y adaptado a las necesidades de una sociedad cada vez más longeva que requiere un nuevo modelo de cuidados público y comunitario», ha detallado.

Para ello, ha advertido también que es preciso para ello «tener riqueza, recursos e ingresos suficientes para mantener esos servicios públicos de calidad y un nivel de vida lo más equilibrado posible». «Ello nos lleva a hablar de la necesidad de tener una economía fuerte y abierta, unas empresas competitivas y bien tecnologizadas; también unos salarios justos y empleos de calidad», ha sostenido.

"bienestar y autogobierno"

En este contexto, ha subrayado que el PNV «siempre ha unido bienestar a autogobierno» ya que «a mayor autogobierno, mayor bienestar». «Las últimas cuatro décadas así nos lo demuestran. Es un debate falso el que sitúa la agenda social por delante de la agenda del autogobierno: la mejor manera de atender bien la agenda social es tener un autogobierno fuerte», ha defendido.

Además, ha considerado que también el autogobierno debe «adaptarse a los nuevos tiempos y demandas sociales», mirando también hacia dentro y superar «ese 'gap' que parece haber entre administración y ciudadanía».

«Un nuevo autogobierno para una nueva época. Necesitamos el reconocimiento de nuestra realidad nacional, más derechos políticos y sociales y un sistema de garantías basado en la bilateralidad y la foralidad, que nos permitan afrontar todos esos retos que he mencionado en los próximos 20-25 años. Que nos permita una construcción de una nación vasca avanzada, dueña de sí misma, abierta e inclusiva y euskaldun, donde el euskera no solo se conozca sino que se use», ha añadido.

Para afrontar el proceso de profundización del autogobierno y de construcción nacional, Ortuzar ha destacado la necesidad de que exista «calidad democrática».

«De una democracia fuerte, consolidada. No corren buenos tiempos para la democracia, ni en el orden mundial ni tampoco en espacios más cercanos. Qué os voy a contar y que no hayáis visto a escasos 400 kilómetros... Nosotros apostamos por más democracia, por más cultura democrática, por más democracia participativa. Porque también más democracia significa más bienestar», ha concluido.

Por su parte, el burukide responsable del área de Innovación Política de EAJ-PNV, Xabier Barandiaran, y que será el director de 'Euskadi Think Next', ha anunciado que personas de prestigio y no vinculadas a EAJ-PNV tendrán un papel protagonista a la hora de liderar los procesos de reflexión, generación de conclusiones y extracción de ideas que propone 'Euskadi Think Next'.

A su juicio, se trata de «un espacio para aprender, compartir, debatir, crear y proponer políticas públicas de manera compartida con personas y organizaciones que quieren contribuir al fortalecimiento democrático, social, económico y cultural de Euskadi en un contexto de incertidumbre y profundos cambios».

Según ha incidido, los vascos «están ante un cambio en la agenda que se está traduciendo en una demanda por parte de la sociedad de »una nueva forma de hacer política«. »Al proceso de desafección política se ha sumado el incremento de exigencia de la ciudadanía a los poderes públicos", ha añadido.

En su opinión, el laboratorio que pone en marcha EAJ-PNV debe servir a la formación jeltzale para «fortalecer y enriquecer su discurso y su acción política, establecer una mayor relación con la sociedad e impulsar nuevas políticas públicas que respondan a las nuevas demandas».

Seminarios

El primero de los diez seminarios que vertebran 'Euskadi Think Next' se celebrará el próximo 29 de noviembre, a partir de las 11.00 horas en la sede que Sabino Arana Fundazioa tiene en Bilbao. Bajo el título 'Polarización, ¿la fractura de la democracia'', participarán Míriam Juan-Torres González, directora de Investigación en el Democracy&Belonging Forum Institute de la UC Berkeley, y Luis Miller, científico titular del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC.