El grupo socialista en el Ayuntamiento de Jaén ha anunciado que no acudirá este viernes al pleno extraordinario y urgente en el que la Alcaldía (PP) llevará una propuesta en contra de la Ley de la Amnistía y en favor de la Constitución. Los once ediles que conforman el grupo municipal del PSOE han rechazado «el uso partidista» del Ayuntamiento por parte del alcalde, Agustín González (PP), que «ha elegido la crispación y el circo para ocultar su incapacidad, dejadez y apatía en la gestión municipal».

El secretario general del PSOE de la capital y portavoz socialista en el Consistorio, Julio Millán, ha criticado en rueda de prensa que en dos semanas el PP haya convocado dos plenos extraordinarios y urgentes que «no son tales y suponen un coste innecesario para el Ayuntamiento».

Además, según Millán, se trata de dos sesiones en las que «se han vulnerado los derechos de la oposición porque no se ha convocado en tiempo y forma y porque discurren en un clima de crispación donde se realizan constantes atropellos a las y los ediles socialistas, la única oposición en la práctica que hay en el Ayuntamiento».

El pasado lunes tuvo lugar un pleno para dejar sin efecto un recurso a una modificación presupuestaria que, según los socialistas, «no era necesaria votar en sesión plenaria», pero que se celebró para «tapar el propuesto por los socialistas para debatir enmiendas para que Jaén salga del vagón de cola de los presupuestos de la Junta».

Junto a éste, el alcalde ha vuelto a convocar para este viernes un pleno urgente para debatir la Ley de Amnistía que «lo que esconde es tapar con ello la dejadez en la gestión de los fondos de la Inversión Territorial Integrada (ITI) en los últimos meses».

«El señor González se olvida que es alcalde de todas y todos los jiennenses, de los que le han votado e incluso de los que no y en vez de actuar con responsabilidad, manosea y usa esta institución, el pleno, para responder a una estrategia orquestada por el Partido Popular a nivel nacional que en Jaén se ejecuta con la connivencia de Jaén Merece Más», ha dicho Millán.

Ha incidido en que se trata de «la segunda convocatoria por intereses políticos del PP en una misma semana de un pleno extraordinario y urgente sin motivo, lo que supone una gravísima utilización de las Instituciones Públicas».

El socialista ha anunciado que no van a «participar del teatro» que ha convocado, «un pleno del que se avisó el lunes sin que supiéramos el contenido y por tanto no era urgente pero se convocó como tal el miércoles, vulnerando una vez más los derechos legítimos de la oposición». Para Millán, «hay que remontarse muy atrás en la historia del Ayuntamiento para encontrar este tipo de convocatorias que conculcan los derechos de la oposición».

Ha manifestado que el alcalde «está más preocupado en sus viajes semanales, la semana pasada a desfiles de moda en Madrid o encuentros diversos en Málaga que nada aportan a la ciudad, que en solucionar, insisto, los problemas de Jaén, que son muchos».

El relación con la actualidad, Millán ha indicado que este jueves con la investidura de Pedro Sánchez «se conforman cuatro años para una nueva etapa del gobierno de progreso en nuestro país». «El señor González no ganó las elecciones y con acuerdos puede ostentar la Alcaldía de la ciudad de Jaén, tan democrático es y es hora de que el Partido Popular acepte que el PSOE haga lo mismo en el Gobierno de España», ha dicho el dirigente socialista.

«El problema del PP no es la amnistía, es que no aceptan el resultado de las elecciones ni el de las negociaciones. Al PP la amnistía le importa muy poco», ha apuntado Millán y ha añadido que «lo que de verdad no quieren es que sigamos mejorando las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, revalorizando las pensiones conforme al IPC, reforzando la sanidad, la educación y el sistema nacional de dependencia, defendiendo los derechos de las mujeres, los migrantes y las personas LGTBI».