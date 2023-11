Mazón sobre la investidura de Sánchez: "Ya está bien de dos velocidades" y de "privilegios para los que no cumplen"

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha señalado este jueves, preguntado por la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y por los pactos para posibilitarla, que «ya está bien de dos velocidades» en España y de «privilegios para los que no cumplen».

Así, ha rechazado «la ruptura» del «estado autonómico igualitario», del «estado de derecho» y de «los principios básicos de separación de poderes» y ha asegurado que la Comunitat Valenciana «va a luchar por España».

Mazón, que se ha pronunciado de este modo en 7º acto empresarial por el Corredor Mediterráneo que se celebra en Madrid, ha considerado que «lo que está ocurriendo en estos momentos en España es deplorable».

No obstante, se ha mostrado «absolutamente convencido» de que «juntos vamos a poder salir hacia adelante». «Lo vamos a reivindicar, lo estamos haciendo en las calles, lo vamos a hacer en los despachos, si es necesario lo haremos en los juzgados y los haremos donde corresponda», ha añadido el jefe del Consell.

Preguntado por cuál será la resistencia de la Comunitat Valenciana frente a la investidura de Sánchez, Carlos Mazón ha respondido que «aquí no se trata de resistir» y ha expuesto que «la Comunitat Valenciana no sale a la partida a resistir» sino que «sale a ganar».

«Hace demasiado tiempo que nos están metiendo goles en propia puerta como españoles de primera que somos y no se nos considera como españoles de primera», ha censurado el presidente valenciano, que ha considerado que «ya está bien de las dos velocidades o de las tres o de las cuatro». «Ya está bien de los privilegios para los que no cumplen y para los que directamente incumplen», ha manifestado.

Mazón ha agregado respecto a la investidura de Pedro Sánchez que «es la ruptura de lo que veníamos entendiendo como un estado autonómico igualitario, la ruptura de lo que veníamos entendiendo como el estado de derecho» y «la ruptura de los principios básicos de separación de poderes».

«Por tanto, la Comunitat Valenciana va a luchar por España porque luchar por lo que se merece la Comunitat Valenciana es luchar por una parte fundamental, por un trampolín, por un anclaje hacia el futuro de España», ha precisado.

«Nosotros, creo que hemos dicho bastante claro en todo momento que vamos a actuar en la defensa de la separación de poderes, en la defensa de la igualdad de los españoles en todos los foros y en todos los ámbitos en los que estamos», ha insistido el presidente de la Generalitat.

El también presidente del PPCV ha añadido que el PP «ha hablado suficientemente claro». «Creo que mucha gente ha dejado claro que la apuesta por la estrategia del PP, por la serenidad, por la firmeza, es perfectamente compatible» y «es lo que necesita España», ha remarcado. De este modo, ha instado a la «serenidad» y la «firmeza» y ha asegurado que los 'populares' están en esa clave. «Es la mejor interpretación», ha dicho.

"hace tiempo que no me fío"

Preguntado por si se día de las propuestas de Sánchez sobre financiación y quita de deuda autonómica, el jefe del Consell ha aseverado que no desde «hace tiempo» y que así le va «mejor». «No, no me fío de Sánchez. Hace tiempo que no me fío y me va mejor», ha declarado.