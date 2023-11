EH Bildu insta a Sánchez a abrir "una fase histórica" de "respeto a las naciones del Estado y sus aspiraciones"

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha instado al candidato del PSOE a la presidencia, Pedro Sánchez, a abrir «una fase histórica» de «respeto a las naciones del Estado y sus aspiraciones». Además, ha defendido la Ley de Amnistía «ampliamente respaldada» por los partidos de apoyarán a Sánchez, que «soluciona problemas políticos desde la política».

Aizpurua, que ha abierto la segunda jornada de la sesión de investidura del líder socialista, ha asegurado que «esta debe ser la legislatura de la plurinacionalidad, para abrir nuevos caminos que otros Estados como el Reino Unido y naciones como Escocia ya están recorriendo: el de la democracia; sin prisas ni ansiedades, con visión y paciencia estratégica».

Tras insistir en que, con su apoyo a Pedro Sánchez, cumplirán con «el mandato» de los vascos en las elecciones de impedir que las derechas accedan al poder, ha dicho que este podrá contar con ellos «para conquistar derechos y libertades», pero no «para retroceder en ellos».

«Que hoy le apoyemos no significa que nos debamos a su Gobierno. Hoy no le concedemos un cheque en blanco. Hoy con nuestros seis votos, EH Bildu les brinda una oportunidad, les hace una invitación, les interpela en términos de compromiso histórico», ha aseverado.

La representante de EH Bildu ha subrayado que «hoy aquí, fuerzas políticas muy distintas» conformarán "un bloque de investidura, que debe significarse en un bloque histórico antiautoritario, plurinacional

y de carácter progresista".

Por ello, ha apostado por «un bloque histórico» que abra un debate «sereno, ambicioso y profundo» sobre plurinacionalidad y el modelo territorial del Estado, desde el reconocimiento efectivo de las diferentes realidades e identidades nacionales que lo conforman".

Mertxe Aizpurua ha insistido en su apuesta «por encontrar soluciones políticas y democráticas para resolver el conflicto político que el Estado mantiene con naciones como Euskal Herria». «Hoy tenemos la oportunidad de encauzar y solucionar la gran asignatura pendiente de este Estado: abordar y aceptar su naturaleza plurinacional», ha incidido.

Aizpurua ha lamentado que, «aún hoy, el principal argumento» para impedir ejercer el derecho a decidir de vascos, catalanes y gallegos «es la ruptura de España», utilizando «el gran mantra» de que, si vascos,

catalanes o gallegos votan sobre «qué quieren ser», «España desaparecería».

En su opinión, «resulta curioso que un Estado, con todos sus instrumentos y capacidades», sea «realmente tan débil como para no poder abordar y asumir lo que quiere parte de la ciudadanía que en ella convive sin colapsar, sin desaparecer».

«¿Qué grandeza es la de un Estado que no puede siquiera gestionar las diferencias que en el mismo existen?, ¿qué fortaleza tiene un Estado que no es capaz de habilitar ninguna otra fórmula que no sea la imposición?, ¿qué solidez tiene un Estado que no es capaz de respetar en vez de imponer?», ha preguntado.

La representante de la formación soberanista ha precisado que se debe «cerrar la fase de la imposición para abrir la fase del respeto a las diversas naciones del Estado y los deseos de sus sociedades».

Mertxe Aizpurua ha abogado por «la pedagogía democrática y la construcción de nuevos consensos sociales basados en valores solidarios y respetuosos con la diversidad plurinacional». Por ello, ha invitado a Pedro Sánchez a «abrir una nueva fase histórica hacia un modelo de democracia avanzada que reconozca y respete todos los sentimientos y aspiraciones nacionales».

Pp y vox

Aizpurua ha reiterado que «no existe un PP bueno y un Vox malo como algunos intentaban proyectar», sino que hay «un bloque reaccionario y autoritario con bases claramente antidemocráticas», como, en su opinión, se ha podido comprobar durante las últimas semanas, en las manifestaciones y protestas.

En este momento, se ha dirigido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para reprocharle que se presentó como «el líder moderado de la derecha y, primero, metió a los fascistas en los gobiernos y ahora los saca a la calle».

«Y tras arengar a lo más recalcitrante del Estado, pide usted elecciones creyendo que así volverán a lograr gobernar algún día cuando la realidad es que no lo harán por la simbiosis con la reacción y el neofranquismo que usted ha sellado», ha señalado.

También ha reprobado que, después de perder la votación de su investidura, el PP afirme que «el Gobierno que saldrá de la votación de hoy es ilegitimo porque promoverá una Ley de Amnistía para los catalanes afectados» del procés. "Su problema no es la amnistía a los

represaliados catalanes, su fobia es hacia las urnas, las soluciones y la democracia", ha asegurado.

La dirigente de la formación soberanista ha indicado que esta amnistía «es ampliamente respaldada por la sociedad catalana y por las formaciones que apoyan esta investidura, porque »soluciona problemas, soluciona problemas políticos desde la política, desde donde nunca debiera haber salido, porque votar, ejercer la democracia, nunca será un delito".

Medidas sociales

Durante su discurso, la portavoz de Bildu ha llamado a seguir avanzando en medidas sociales, ha instado a apostar de manera «clara por reequilibrar la balanza en favor de los trabajadores en detrimento de los privilegios de la élites».

Por ello, ha dicho a Sánchez que «debe gobernar pensando en el bienestar de la mayoría trabajadora frente a las grandes empresas y poderes económicos», como la banca, las multinacionales, las eléctricas, las grandes constructoras, a los fondos buitre o a la minoría milmillonaria que siguen fiscalizando cuando no dirigiendo este Estado por la puerta de atrás«. »Todos ellos no pueden volver a condicionar la acción de este Gobierno ni de esta Cámara", ha aseverado.

También ha reprochado que, «en nombre del diálogo social y el consenso», Pedro Sánchez y Yolanda Díaz «sigan negándose a adoptar compromisos más sólidos con la mejora de las condiciones laborales y salariales o mejoras sustanciales en las pensiones, porque la realidad es que el diálogo social se ha vuelto veto patronal», ha añadido.

Mertxe Aizpurua también ha reclamado, dentro del «respeto a la plurinacionalidad», el respeto a las mayorías sindicales que, «como la vasca, son diferentes a las existentes en el Estado». «Todos los avances y nuevos derechos, como la reducción de jornada laboral o la prevalencia de los convenios vascos sobre los estatales por la que tanto hemos trabajado, serán bienvenidos y positivamente valorados por EH Bildu», ha puntualizado.

En este contexto, ha advertido que hay algunas formaciones «de corte conservador y poco progresista» que «serán contrarias a aceptar medidas de justicia social y económica tan básicas como asegurar el derecho a la vivienda, los derechos laborales o la equidad fiscal».

«Pero su deber, como gobierno que se dice progresistas, es proponerlas. La nuestra, como formaciones de izquierda, es impulsarlas y hacerlas más ambiciosas. Y quienes quieran evitar esos avances sociales, deberán venir aquí y retratarse frente a la ciudadanía», ha proclamado.

Exigencia a sánchez contra israel

La portavoz de Bildu en el Congreso ha comenzado su intervención en esta sesión de investidura exigiendo a Sánchez «contundencia» para «denunciar sin matices el genocidio contra el pueblo palestino» y para exigir a Israel un alto el fuego y «reclamar, de una vez, el fin de la ocupación ilegal que desde hace décadas mantiene contra Palestina».

«La vuelta al statu quo es imposible. Ha dicho usted que trabajará por el reconocimiento del Estado palestino. No deje pasar un día más señor Sánchez, reconozca el Estado palestino y promueva ese reconocimiento en el seno de la Unión Europea», ha reclamado.