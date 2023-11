El Festival Cruïlla tendrá a The Smashing Pumpkins, Avril Lavigne, Amaral y Trueno

El Festival Cruïlla 2024, que se celebrará en el Parc del Fòrum de Barcelona entre el 10 y el 13 de julio, tendrá en su cartel a The Smashing Pumpkins, Avril Lavigne, Amaral y Trueno.

El festival también ha anunciado a Oques Grasses, The Tyets, Peter Fox, Funzo & Baby Loud, Shinova, Albert Pla y Figa Flawas, ha informado el festival este jueves en un comunicado.

The Smashing Pumpkins celebran este año el 30 aniversario de su álbum 'Siamese Dream' e incluye el Festival Cruïlla dentro de su gira 'The World is a Vampire', y la canadiense Avril Lavigne, autora de éxitos como 'Complicated' o 'Sk8er boi', volverá a Barcelona 20 años después de su último concierto en la ciudad.

Amaral ofrecerá un concierto en el Cruïlla en el que repasará sus 25 años de carrera, y el rapero argentino Trueno aterrizará en Barcelona para mostrar su 'freestyle'.

Las incorporaciones al cartel se completan con Funzo & Baby Loud, Shinova, el cantautor alemán Peter Fox --voz del grupo Seeed--, Albert Pla con el espectáculo 'Rumbagenarios', Figa Flawas, Oques Grasses con nuevo disco y The Tyets.