Más de quince colectivos y entidades han tomado la palabra en el salón de plenos del Ayuntamiento de Zaragoza durante el pleno extraordinario en el que ha intervenido para arremeter contra la ley de amnistía que ha presentado el PSOE en el Congreso de los Diputados y los pactos entre el Partido Socialista y Junts para apoyar la investidura del presidente del Gobierno de España en funciones, Pedro Sánchez, que le permita revalidar el cargo.

El secretario general de ECOS, Vicente Gracia, ha dicho que esta federación de comerciantes y servicios ratifica la declaración emitida en octubre de 2017 con motivo del referéndum ilegal en Cataluña, al tiempo que ha destacado el «magnífico discurso del Rey» y ha trasladado el apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El presidente de la Asociación presidente de la Asociación de Maîtres de Aragón y vicepresidente de la nacional, Carlos Orgaz, ha confiado en que esto solo sea «un mal trago» y que «la resaca no dure mucho».

En representación de la Asociación de Comerciantes de Zaragoza Esencial, Begoña Muñoz, ha dicho «los comerciantes sabemos vender y ahora nos sentimos vendidos. El 6 por ciento de los votos decide por el cien por cien», ha lamentado.

Principios y valores

Por la Asociación Cultural Catalina de Aragón de Zaragoza, su representante, Carmen Pascual, se ha dirigido a la bancada del PSOE y le ha preguntado a su portavoz, Lola Ranera, que contase el precio y las cesiones al independentismo para que los vecinos de Zaragoza «seamos de segunda». Se ha dirigido directamente a Ranera y le ha preguntado si está cómoda sentada en ese sillón para añadir «dónde quedan sus principios y valores cuando entra en este salón de plenos a representar a los zaragozanos». «Debería venir a la política --ha estimado-- a trabajar por nosotros y no a taparse la nariz mientras Pedro Sánchez nos humilla relega respecto a otras ciudades y comunidades autónomas».

En su intervención ha agregado: «Nunca nadie pudo caer tan bajo. Usted y sus concejales son como Sánchez: interesados y sin principios con el único objetivo de mantenerse en el sillón. Mientras, me gustaría pensar que siente vergüenza por esta humillación y no sentirlo debería inhabilitarles como servidores públicos. Es demasiado el precio a pagar. Nunca nos sentiremos representados por un Gobierno como el de Sánchez o los concejales del PSOE que no nos defiende. No a la amnistía y si a la igualdad entre todos los españoles».

Desde la Asociación Provincial de Deporte y Cultural Laboral, Javier Llera, ha apelado al «juego limpio, a respetar las reglas del juego y la competencia justa, que son valores esenciales y principios que deben reflejarse en la sociedad en su conjunto».

La asociación de Vecinos Agustina de Aragón del polígono Romareda ha contado con la intervención de María Dolores Santamarta, quien también se ha dirigido a Ranera para preguntarle qué le parece que se «perdonen los delitos del independentismo radical» y se beneficien a otras ciudades frente a Zaragoza. «Quiero saber hasta donde llegan sus principios y qué podemos esperar de usted los zaragozanos y saber si está con nosotros o contra nosotros».

Desde Nuevas Generaciones de Zaragoza, Marcos Lon ha dicho que hay que hacer entender a los jóvenes que tiene que prevalecer el buen hacer y la moral por encima de los intereses cuando se trata de romper España, sino estaremos abocados a un futuro sin obligaciones y con derechos".