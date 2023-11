El Comité de Empresa de la consultoría informática Ayesa Advanced Technologies (Ayesa AT) ha convocado una jornada de huelga el próximo 24 de noviembre tras «un goteo incesante» de despidos que no hacen más que corroborar la actitud de «confrontación y desinformación» por parte de la dirección de la empresa.

Según denuncia UGT-A en un comunicado, desde la dirección y especialmente desde recursos humanos, siguen teniendo un trato «inhumano» con la plantilla, despidiendo a trabajadores con años de experiencia. «Padres y madres que han visto cómo esta empresa no ha respetado su conciliación, y que a pesar de haberlo dado todo, los despiden sin darles la oportunidad de reciclarse», han apuntado.

«El programa 'Desarróllate', del que tanto hace publicidad la empresa, no es más que otra mentira», ha espetado la organización sindical.

Asimismo, UGT-A ha señalado que la excusa económica no puede ser motivo para «destrozar» una trayectoria y por ello exigen que la plantilla debe «tener la oportunidad de seguir, de utilizar nuestra experiencia en nuevos y complicados proyectos. No somos ganado, y esta empresa no debería tratarnos como tal».

Por estos motivos, UGT-A ha convocado esta jornada de huelga el próximo día 24 de noviembre, para decir a la dirección de Ayesa que «no aceptan ni un despido más, en una empresa que arroja cada año más beneficios».