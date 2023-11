Almeida alerta de la falta de información del pacto de Sánchez con Bildu: "No me creo que haya dado un voto gratis"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha alertado este lunes de la falta de información acerca del pacto del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con Bildu para la investidura, al asegurar que no se cree que le hayan dado «un voto gratis».

«No me creo que Bildu haya hecho un ejercicio de generosidad con Pedro Sánchez y le haya dicho que, toma, estos son los votos y no hay nada. ¿Por qué es el único partido Bildu con el que los españoles no sabemos cuál es el acuerdo al que se ha llevado?», se ha preguntado el alcalde ante los medios de comunicación desde Serrería Belga.

Así, considera que no es «inverosímil» y se ha preguntado «qué es lo que están ocultando» Sánchez y Bildu con sus pactos. «¿Qué tan vergonzante es, incluso por encima de la ley de amnistía, que no nos lo quieren explicar?», ha afirmado el alcalde.

Después de que la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, haya convocado para los próximos miércoles y jueves, 15 y 16 de noviembre, el debate de investidura de Sánchez, el alcalde ha valorado que es una investidura que «quiebra definitivamente la igualdad entre los españoles» y que dice que «los culpables de lo que pasó en el golpe a la democracia son inocentes».

«Abre la puerta la persecución del poder judicial por parte del poder ejecutivo y por parte del poder legislativo, y por tanto que es una investidura que sin lugar a dudas no es la que necesitan ni la requiere de España», ha criticado.

Martínez-Almeida ha señalado que es una investidura que se fragua en una ley de amnistía para «golpistas, corruptos y terroristas». «Y no es una exageración. Golpistas en Cataluña en el 17, corruptos en la malversación de dinero público para fines propios y particulares y terroristas que todos sabemos lo que sucedió en las calles de Barcelona», ha aseverado.