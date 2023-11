Bernabé pide "respeto" al sistema democrático: "No podemos organizar elecciones cada vez que no nos gusta el resultado"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha defendido este lunes el derecho de los ciudadanos a manifestarse contra la amnistía a los implicados en el 'procés' pero ha pedido «calma, serenidad y respeto al sistema democrático de nuestro país» porque el Gobierno «se conforma con una mayoría parlamentaria» y «no podemos organizar elecciones cada vez que no nos gusta el resultado electoral».

Bernabé, en declaraciones a los medios, ha mostrado así su respeto por «la libertad de concentración y la expresión de los ciudadanos que libremente pueden ahora salir a la calle a manifestarse tras muchos años de una dictadura de verdad en la que no podían hacerlo».

Pero, al mismo tiempo, ha reclamado «serenidad y sobre todo respetar la democracia» porque «en este país los gobiernos se conforman con las mayorías en el Congreso» y «esta semana podemos asistir a la investidura de Pedro Sánchez con la mayoría absoluta de los votos de la Cámara, que son la representación legítima de la ciudadanía»

Por ello, ha recalcado: «No podemos organizar elecciones cada vez que no nos gusta el resultado electoral, porque estamos deslegitimando el sistema democrático de nuestro país y eso es peligroso, es grave». En esta línea, ha advertido de que esto «conlleva una situación de odio en esta sociedad y este país no es así; este país no se lo merece; este país ha sufrido mucho durante muchos años y ha costado muchos años recuperar la concordia social y el respeto a las libertades».

Así, ha insistido en que «se debe respetar al sistema democrático del que nos hemos dotado los españoles» que establece que «el Gobierno se conforma con la mayoría parlamentaria y el 23 de julio se conformó un Congreso que es el que representa legítimamente a este país».

Bernabé ha señalado que «nunca ha estado tan enfrentado este país a nivel territorial como cuando ha gobernado la derecha y esa es una realidad». Por lo tanto, «serenidad», ha insistido en reclamar. «Necesitamos un gobierno progresista, como el que ha votado la mayoría de los ciudadanos el 23 de julio, para seguir avanzando en derechos y no dejar a nadie atrás». «En esta Comunitat también ha habido un cambio de Gobierno y se ha respetado», ha recalcado.

"prácticas nazis"

Al respecto, ha advertido, como vicesecretaria del PSPV, que no van a tolerar que «haya partidos de la ultraderecha que convoquen manifestaciones poniendo fotografías de militantes del partido socialista señalándoles personalmente». «Eso es intolerable», ha recalcado.

Bernabé ha aludido así a una convocatoria en redes sociales por parte de una agrupación de Vox en una localidad valenciana para una manifestación contra la amnistía, en la que la que aparecían fotografía de militantes socialistas y que ya ha sido borrada.

«Quienes hace dos días decían que ser nazi no es un delito --en referencia a las declaraciones del segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de València y portavoz de Vox en el consistorio, Juanma Badenas-- no pueden poner en práctica prácticas nazis como coger las fotos de militantes socialistas para convocar una manifestación».

«Eso está fuera de toda lógica democrática y está fuera de partidos que dicen representar al pueblo. España no es así. España no son ellos. España somos todos, somos diversos y somos plurales. Que la respeten, porque es la mejor manera de defenderla», ha apostillado.