Rocío Albert critica "el mensaje que envía España a los mercados" en un día "muy triste" para la Comunidad de Madrid

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha criticado este viernes «el mensaje que envía España a los mercados» después del acuerdo de PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez en un día «muy triste» para la Comunidad, puesto que «se ha tratado de crear países por la puerta de atrás», «destrozando» así el día de la Almudena, patrona de Madrid.

Así lo ha señalado durante una entrevista en Telemadrid, recogida por Europa Press, en la que también ha afeado el pacto entre PSOE y ERC, que abre la puerta a una condonación de la deuda contraída con el Estado para todas aquellas comunidades autónomas de régimen común (excepto Euskadi y Navarra) que se beneficiaron de las ayudas del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) tras la crisis financiera que estalló en el año 2008.

Albert ha sacado pecho por la gestión económica de la Comunidad, al conseguir «financiarse en los mercados a los mismos tipos de intereses semejantes a los del Estado», sin tener que recurrir al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). «Algo por lo que estamos muy orgullosos y que siempre nos honrará», ha afirmado.

«Las deudas hay que pagarlas porque si no mandamos muy mal mensaje a los mercados y a la sociedad. Cuando se contrae una deuda, por la razón que sea, incluso cuando es como la de Cataluña que es de 70.000 millones de FLA por mala gestión, esas deudas se tienen que pagar, porque si no se trasladan y pasa a pagarlas el Estado, es decir, todos los españoles», ha aseverado la consejera.

En este sentido, Rocío Albert ha señalado que la región tiene «más proyectos de los que puede gestionar» en un momento «muy dulce» y de «mucha atracción» de inversión. «Yo creo que Madrid es una referencia, con un sistema que se lleva aplicando más de 18 años y que además con el gobierno de Díaz Ayuso se ha consolidado la bajada de impuestos, la seguridad jurídica y la ausencia de trabas, que hacen que sigamos siendo un lugar de referencia», ha destacado.

Sin embargo, Albert ha trasladado que la Comunidad de Madrid «no es una isla», y que la inseguridad política puede afectar a los mercados, puesto que «lo que más odian es la incertidumbre» y España «no está haciendo los deberes para garantías a los inversores». En concreto, la consejera ha culpado a los pactos de ERC y Junts, pero también al pacto «sociocomunista» del PSOE con Sumar, «lleno de impuestos a la banca, a las sociedades y a las energéticas», que «no ayudan» a la actividad económica.

«En el momento en que pongamos obstáculos o un montón de problemas a que la inversión, la actividad económica se genere o continúe en las distintas regiones, lo que estamos haciendo es crear un país de parados y subsidiados, que yo no sé si es el último objetivo del señor Sánchez», ha añadido la consejera.

Asimismo, en la misma entrevista y sobre la Proposición de Ley para recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio impulsada por el Gobierno regional, Albert ha señalado que beneficiará a los contribuyentes afectados por dicho gravamen, es decir, «exclusivamente a los contribuyentes que se sitúen por encima de los 3 millones de euros, que es como funciona el Impuesto de Patrimonio».

"destrozaron el día de madrid, el de la almudena, nuestra patrona"

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo también ha lamentado que los pactos del PSOE y los independentistas catalanes se hayan firmado este jueves, festividad del día de la Almudena en la capital. «La verdad es que ayer asistimos a un día muy triste para la Comunidad de Madrid. Nos destrozaron el día de Madrid, el de la Almudena, nuestra patrona, y lo que nos encontramos es con una situación en la que tratan de crear países por la puerta de atrás».

En esta línea, ha mostrado su preocupación por la «cuestión jurídica» en España, que corre el riesgo de convertirse «en un país en el que las instituciones no tengan importancia. »Tú no puedes decir que el pueblo está por encima o el parlamento está por encima de la ley. No puedes decir eso, es cargarte uno de los poderes fundamentales y es que esto ya no es que venga de la Constitución, es que viene de la separación de poderes y no podemos permitir que esto ocurra", ha añadido Albert.