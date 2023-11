El CEO de la Academia Latina de Grabación, Manuel Abud, ha avanzado que «Sevilla será un personaje más» en la gala de la 24 edición de la entrega Anual de los Grammy Latinos, ya que el objetivo marcado es que la ceremonia tenga «un sabor y una presencia local» sin replicar celebraciones anteriores en Las Vegas y dando respuesta al acogimiento recibido.

En declaraciones a Europa Press Televisión, Abud ha querido dejar claro además que la Academia no tiene «ningún nexo» con los eventos que en paralelo se están haciendo en el marco de la Semana de los Grammy Latinos. «Sobre todo, no tenemos nexos comerciales con las discográficas, que son un elemento importante del ecosistema, pero nosotros nos debemos a los artistas», ha subrayado.

En este sentido, ha manifestado que el hecho de celebrar estos premios latinos fuera de Estados Unidos responde a «un compromiso que la Academia tiene con sus artistas». De ahí que tengan puesta «mucha expectativa» en esta gran semana de la música latina en Sevilla.

De hecho, ha recordado el proceso para traer esta ceremonia a la capital andaluza ha pasado por «varias etapas», ya que por una parte se trata de la «estrategia internacional» que lleva «cinco años fraguando» la Academia donde «uno de los caminos más naturales de crecimiento es la expansión internacional».

Asimismo, ha reiterado la necesidad de «acompañar a los artistas en su viaje global», así como que se den «las condiciones correctas y apropiadas» para poder celebrar la gala de los Grammy Latinos fuera de Estados Unidos. «Se tienen que alinear los planetas y aquí tuvimos la suerte de que se alinearon varios planetas porque el apoyo maravilloso que hemos recibido de la Junta de Andalucía, la cálida recepción que hemos tenido aquí en Sevilla, la capacidad de la ciudad de acogernos y, por supuesto, el apoyo económico, que no es cosa menor», ha sido lo que ha permitido traer esta ceremonia a la capital hispalense, ha apuntado.

En esta línea, Abud se ha mostrado confiado en que la edición de esta gala marque un antes y un después en la Academia Latina, y «sea la primera de varias ediciones internacionales». De hecho, aunque no ha querido desvelar otras posibles ciudades donde se puedan celebrar los Grammy Latinos, sí ha avanzado que el año que viene volverán a Estados Unidos por coincidir con su 25 aniversario.

No obstante, ha señalado que «el plan o la idea» es salir «de forma alterna» a diferentes ciudades del mundo y Estados Unidos, que tengan «encanto y sean relativamente pequeñas, no una gran urbe» con el fin de que «se sienta ese ambiente» durante la ceremonia. Aunque no ha descartado que Sevilla repita como escenario de este evento, se ha referido a México como posible candidata a albergar la ceremonia en años futuros, aunque ha insistido en no querer desvelar estos datos.

«Al ser este el primer experimento, por decirlo así, tenemos que evaluar, que recapacitar todos los aprendizajes que seguramente habrá muchos. Espero que sean muchos los éxitos, pero también habrá cosas que haríamos diferente, así que es un poco prematuro pensar que regresaríamos, aunque no lo desecho de ninguna manera», ha afirmado.

Eventos oficiales y artistas invitados

El CEO de la Academia ha explicado que las actividades oficiales que se enmarcan en la Semana de los Grammy Latinos arrancan este viernes 10 de noviembre donde la Persona del Año 2023, Laura Pausini, conversará con los estudiantes del Conservatorio Profesional de Música Francisco Guerrero.

El domingo 12 de noviembre, el Teatro de Capitanía acogerá la entrega de los premios a la Excelencia Musical y premio del Consejo Directivo. El lunes 13 de noviembre, el palacio Casa de Pilatos será la sede del evento Leading Ladies of Entertainment 2023, que es un reconocimiento al trabajo de mujeres profesionales dentro del sector de las artes y entretenimiento.

Por su parte, el martes 14 se ofrecerá una recepción de los nominados en el Real Alcázar, así como se celebrará el Best New Artist Showcase en el Centro Cultural Magallanes; mientras que el miércoles 15 se celebrará la gala Person of the Year, dedicada a la artista Laura Pausini en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes).

Por último, Abud ha calculado que asistirán a la gala de los Grammy el próximo jueves 16 de noviembre unos 400 artistas, teniendo en cuenta el «numero importante» de nominados y, en algunos casos, coincidirá «un número muy importante de artistas en escena en un mismo momento».