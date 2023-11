El Circo del Sol llega a Zaragoza para llenar «insectos» el pabellón Príncipe Felipe con su espectáculo 'OVO', en un año que la compañía cumple 40 años desde su eclosión como fenómeno cultural y artístico en Canadá.

En los primeros días de enero, del 10 al 14, ofrecerán siete pases de su espectáculo 'OVO' --huevo en portugués-- en el pabellón Príncipe Felipe como pórtico de este aniversario.

Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, miles de personas entrarán al «universo único y mágico» que esta compañía ha creado de manera minuciosa y que define su marca como una gran factoría artística.

La historia que representarán tiene como hilo conductor la vida de los insectos, que trabajan, comen, se arrastran, revolotean y se cortejan, de nuevo dotando de constante movimiento y energía a este espectáculo integral.

Estos aspectos del espectáculo convergen con diferentes estilos de música como bossa nova, funk, samba o electrónica; la animada puesta en escena; el colorido y la vistosidad de las acrobacias imposibles y armónicas de sus artistas.

El Circo del Sol ha recurrido a la naturaleza como 'leit motiv' de su obra, plagada de los sentimientos que surgen en torno al amor a través de acrobacias de altísimo nivel. Sobre el escenario, se verán grillos saltando en trampolines o una araña hipnótica contorsionándose dentro de su telaraña.

Atracción de visitantes

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca ha indicado que «la familia» del Circo del Sol es «muy querida» en la capital aragonesa. «Con este espectáculo que presentamos hoy, afianzamos esa oferta cultural que sin duda servirá para atraer visitantes y espectadores de todo Aragón y provincias colindantes», ha relatado.

Chueca ha detallado que más de 7 millones de espectadores de 160 ciudades y 30 países se han emocionado con sus sonidos de insectos, su música trepidante cargada de sensaciones y su ritmo alegre.

En este sentido, ha señalado que eventos como este, de un elevado nivel artístico, suponen un hito sobre la importancia que otorga el Gobierno de Zaragoza a poder atraer los mejores espectáculos culturales a la ciudad.

Así lo ha ratificado Natalia Chueca durante la presentación al afirmar que «uno de los objetivos de este Gobierno es colocar la cultura en el centro, como uno de los ejes estratégicos de mejora de calidad de vida de ciudad y como motor social y económico».

Datos de 'ovo'

Esta producción del Circo del Sol tiene una duración de 100 minutos, con una pausa de 25 minutos. En ella participan un centenar de profesionales, más de la mitad de ellos artistas, que ofrecen su actuación, paradójicamente, entre elementos gigantes que representan un mundo minúsculo.

Durante la actuación se presentan ante el público artistas de 17 nacionalidades que se mueven hasta a 13 metros de altura, con un gran muro de 20 metros de alto y con la presencia del huevo que da nombre al show y que mide más de 8 metros de ancho y 6 de alto. En el aspecto logístico se contabilizan las 14 maletas que habitualmente trasladan los aproximadamente 1.000 trajes que componen el vestuario.

El público de Zaragoza ha podido disfrutar de espectáculo de esta gran compañía con las obras 'Corteo' en 2020, 'Varekai' en 2016, 'Quidam' en 2013 y el pasacalles diario 'El Despertar de la Serpiente' durante la Expo 2008.

Una compañía planetaria

En sus cuarenta años de vida, ha llegado a casi 380 millones de

espectadores de los seis continentes, ha recorrido casi un centenar de países con sus cerca de 4.000 empleados, de los que 1.200 son artistas procedentes de 80 nacionalidades.

De esta manera, han celebrado 270 espectáculos con 20 producciones distintas al año. Además, han realizado actuaciones residentes, actos privados o a la carta que se traduce en una audiencia de 11 millones de personas al año.

Su trabajo ha recibido multitud de reconocimientos como una 'Rose d'Or', un galardón 'Bambi', tres 'Drama Desk' en la categoría de 'Experiencia teatral única', reconocimientos 'Gemini', galardones 'Primetime Emmy' y un par de estrellas en el 'Paseo de la fama' de Hollywood y en el 'Paseo de la Fama' de Canadá.

Producción del evento

En la presentación ha participado el director general de 'Live Nation España', Paco Martínez, una de las plataformas de eventos «más importantes» del mundo.

Martínez es una de las figuras más destacadas de la producción musical de los últimos 40 años. Desde sus inicios, se ha vinculado con otro de los grandes promotores nacionales, Gay Mercader para hacer posibles recitales de 'Queen', 'The Police', 'Bob Marley', 'Supertramp', 'The Ramones', 'The Rolling Stones', 'AC/DC', 'Judas Priest', 'Duran Duran', 'Status Quo', 'Mike Oldfield' y 'Bob Dylan', entre otros.

Además, ha producido el concierto de 'The Rolling Stones' en Zaragoza, varios festivales y eventos como 'Disney on Ice'. Desde 2007 es el máximo responsable de 'Live Nation España'.