El Asian Film Festival Barcelona premia a 'Evil does not exist' como mejor película

El 11 Asian Film Festival Barcelona ha reconocido a la película 'Evil does not exist', dirigida por el japonés Ryusuke Hamaguchi, como mejor película de la sección oficial en una edición, que se ha prolongado desde el 25 de octubre hasta este domingo con la proyección de un centenar de filmes.

El director iraní Farhad Delaram se ha llevado el premio a la mejor dirección por el filme 'Achilles' y el galardón a mejor guión para la película india 'Declaration', de Mahesh Narayanan, ha informado el festival en un comunicado.

En la categoría Panorama se ha premiado como mejor película a 'Only the river flows', del chino Wai Shujun; en la Discoveries a 'Opponent', del iraní Milad Alami; en la NETPAC a 'The Baseball Player' del filipino Carlo Obispo, y en la Especial a 'Peafowl', del coreano Byun Sung-bin.