El Festival de cine documental de música In-Edit 2023 ha premiado en su 20 edición los documentales sobre el cantante y compositor británico Peter Doherty, 'Pete Doherthy: stranger in my own skin', y sobre el compositor catalán de música clásica Robert Gerhard, 'Revolutionary Quartet: L'enigma Gerhard'.

El jurado ha otorgado a 'Pete Doherthy: stranger in my own skin', de Katia De Vidas, el Premio al Mejor Documental Musical Internacional y ha hecho una Mención Especial a 'Music for Black Pigeons', de Andreas Koefoed y Jorgen Leth, informa el certamen en un comunicado. Sobre el documental de Doherty, el jurado ha destacado que «no solo llega al núcleo del corazón y del alma más profundo de su protagonista, sino que también brinda a la audiencia una comprensión sobre las verdaderas raíces de la música». Por otro lado, ha reconocido al documental 'Revolutionary Quartet: L'enigma Gerhard' de Xavier Bosch y Josep Badell con el Premio al Mejor Documental Musical Nacional, con Mención Especial para 'Riqueni' de Paco Bech. El jurado ha galardonado al documental sobre Gerhard por «rescatar del olvido a un destacado músico europeo del siglo XX cuya influencia en el siglo XXI alcanza hasta la música electrónica», y por hacerlo con una historia ágil y sin tecnicismos. Finalmente, el certamen ha otorgado al cortometraje 'Dol i fa sol' de Maria Besora y Pep Garrido el Premio al Mejor Cortometraje Musical por cómo aborda la muerte, «una realidad dura que es necesaria visibilizar, porque la sociedad suele tratarla como un tabú».