Azcón asegura que Aragón "solo aceptará lo justo" y no pagará lo que los independentistas no saben gestionar en Cataluña

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, se ha referido al pacto entre el PSOE y ERC de cara al apoyo de la investidura del candidato socialista Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno de España, que contempla la condonación del 20 por ciento de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a Cataluña y la negociación bilateral de la financiación, y ha asegurado que Aragón solo aceptará «lo justo».

Ha criticado que el resultado de las negociaciones entre el PSOE y las fuerzas independentistas «no son en igualdad», porque «afectan a todos, pero benefician a unos más que a otros», y eso es «inaceptable».

«No puede ser que se perjudique a Aragón para beneficiar a otras comunidades autónomas, no puede ser que se beneficie a quien no ha sabido gestionar bien sus recursos y que lo tengamos que pagar los aragoneses. No seremos nosotros quienes paguemos lo que los independentistas catalanes no han sabido gestionar en su comunidad autónoma», ha expuesto.

Por lo tanto, ha expresado que Aragón solo aceptará «lo que sea justo»; pero si se trata de beneficiar a «unos pocos» con el único objetivo de que Pedro Sánchez «siga durmiendo en La Moncloa», el Gobierno de Aragón y los aragoneses « lo rechazarán »con todos los instrumentos a nuestro alcance dentro del Estado de Derecho".

Lo «justo» sería, ha añadido, «algo que discutamos y que acordemos entre todos, no algo que unilateralmente se pacte con los independentistas catalanes porque se necesitan sus votos».

Desvarío

Por otra parte, el presidente del Gobierno de Aragón se ha pronunciado acerca de la aspiración del expresidente catalán Quim Torra de anexionar La Franja a Cataluña, algo que ha calificado de «otro desvarío».

«El independentismo catalán no tiene límites ni siquiera en la necesidad de ampliar en su cabeza el territorio de una Cataluña que no se corresponde con la realidad», ha apostillado.

Tampoco «tienen límites» en luchar contra los valores que son de todos, que constitucionales. En este punto, ha comentado que la situación en España a día de hoy es «extraordinariamente grave», tanto por el ataque a la democracia como al Estado de Derecho, la separación de poderes y el ataque a la Constitución.

Ha opinado que «siempre» ha habido «amenazas» a la democracia y a la Constitución, pero la diferencia con la actualidad es que ahora esas amenazas «cuentan con el beneplácito y apoyo del presidente del gobierno de España», algo que «nunca había ocurrido».

Ha realizado estas declaraciones este sábado, tras la clausura de la IX Asamblea Extraordinaria de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), en el Auditorio de Zaragoza.