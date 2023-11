Sans afirma que ERC está "en igualdad de condiciones" para negociar un referéndum tras el acuerdo

La portavoz de ERC, Raquel Sans, ha considerado este sábado que tras el acuerdo de investidura con el PSOE su partido ya está «en igualdad de condiciones» para negociar un referéndum de independencia pactado.

«La amnistía no es el fin de nada, sino que es el principio para poder negociar en igualdad de condiciones, y ahora estamos en igualdad de condiciones» ha declarado a los periodistas desde Sitges (Barcelona).

Ha destacado que el pacto con el PSOE «mejora la vida de los catalanes; acaba con la represión; sigue avanzando en la resolución del conflicto político y avanza en la carpeta» del bienestar de la ciudadanía con el traspaso de Rodalies.

Ha defendido que el pacto también acaba con «el déficit fiscal que ahoga las finanzas de la Generalitat» y que da continuidad a las políticas impulsadas por ERC, que ha ejemplificado con los indultos y la derogación de la sedición.

«En ERC somos coherentes con lo que hemos hecho en la anterior legislatura, con lo que hemos dicho en campaña, con lo que hacemos después de la campaña y respondemos por nuestro electorado», ha dicho, destacando que un 89% de la militancia ha avalado el acuerdo.

Investigación por tsunami democràtic

Por otro lado, ha considerado que la investigación abierta en la Audiencia Nacional por Tsunami Democràtic es la respuesta «de aquellas facciones del Estado que no quieren que se haga política».

«Hay quien decide que esto se debe llevar por los juzgados, que se debe llevar a través de la policía, inventando causas y no nos sorprende ni un poco. De hecho, es la reacción de la parte más oscura del Estado», ha reprochado.

"seguir avanzando en la resolución del conflicto"

«Desde ERC lo que creemos es que pone de relieve la importancia del acuerdo alcanzado y lo que permite avanzar. Si no les hubiera asustado este acuerdo, si no creyeran que este acuerdo es bueno para Catalunya y para seguir avanzando en la resolución del conflicto político, seguramente no reaccionarían de esta manera», ha añadido.

Preguntada por la negociación de Junts con el PSOE, Sans ha respondido que «cada uno tiene la libertad de tomar sus decisiones políticas» y ha insistido en que el acuerdo es bueno, ha dicho, para avanzar en el bienestar de la ciudadanía.