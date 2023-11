Una manifestación reclama en València el alto el fuego en Gaza y denuncia que los gobiernos "miran hacia otro lado"

Una manifestación en apoyo al pueblo palestino ha reclamado este sábado en València el alto el fuego en la franja de Gaza, donde «ya se han asesinado a más de 10.000 personas, la mitad de ellos niños», mientras ha denunciado que los gobiernos y las instituciones «están mirando a otro lado» ante una situación «humillante, vergonzosa» y hasta «fuera de lo humano».

La marcha, convocada por la asociación Boicot, Desinversions i Sancions Pais Valencià (BDS) y con el apoyo de cerca de una veintena de colectivos, se ha iniciado en la plaza de Alfons el Magnànim y ha recorrido toda la calle de la Paz hasta llegar a la plaza de la Reina y concluir en la plaza de la Virgen.

Los asistentes han portado numerosas banderas de Palestina y han mostrado carteles y pancartas con los lemas 'València con Palestina', 'Cuando la tiranía es ley, la revolución es orden', 'Alto el fuego', entre otros. Todos ellos, para mostrar que la ciudad de València «está con Gaza».

La vicepresidenta de Casa Marruecos de València --uno de los colectivos que apoya la marcha--, Boutaina El Hadri, en declaraciones a Europa Press Televisión, ha denunciado que la situación en la franja de Gaza es «humillante, vergonzosa» y hasta «fuera de lo humano»: «Están matando a niños, niñas, atacando hospitales, la gente está con sed y con hambre».

Ante este escenario, ha considerado que es momento de que la sociedad civil «salga a la calle» para decir «no en nuestro nombre» y exigir a los mandatarios y jefes de estado que «paren ya de aceptarle todo al estado terrorista de Israel». «En lugar de ir a abrazar a Gaza, han ido a abrazar a Netanyahu --primer ministro de Israel--, a quien hay juzgar por crímenes de guerra», ha expresado.

En este punto, ha incidido en la «ventaja» que tiene ahora España al ostentar la rotatoria presidencia europea para dejar claro que es momento de que «se vea que la Unión Europea tiene alguna responsabilidad» como «cuna de los derechos humanos». «Está viendo cómo está ocurriendo un genocidio», ha denunciado, al tiempo que ha mostrado «pena» por ver que los países «no están actuando como cuando Putin arrasó Ucrania», con unas cifras de muertos «incomparables». «Es vergonzoso», ha criticado.

«València está con Gaza y no podemos permitir que esto se haga en nuestro nombre. Es un mensaje claro y no solamente de Palestina, no solamente de València, es de toda España, de toda Europa, incluso en Estados Unidos está saliendo la gente a decir que paren ya de una vez por todas el genocidio», ha subrayado.

"matando a nuestra gente como pájaros"

Por su parte, el presidente de la Comunidad Palestina en València, Adel Yousef, ha denunciado que Israel «está matando a nuestra gente como pájaros»: «Están cayendo, están atacando hospitales, más de 170.000 casas han caído en estos 25 días, más de 3.500 niños, más de 4.000 mujeres, no sabemos cuántas personas hay bajo los escombros».

Por ello, ha llamado a «todo el mundo» a que ayude a «parar esta historia», tras advertir de que Israel, «si no tiene luz verde de Estados Unidos y de Europa, no puede hacer esto». «En los últimos 50 años, desde la segunda guerra mundial, no ha caído gente de la manera que está cayendo ahora», ha recalcado.

Así, ha llamado a la política a aportar «soluciones» a esta «guerra» que ha dejado «a más de dos millones de personas sin comida, electricidad, agua o combustible». «Esta gente tiene poder de parar esta guerra, que exijan que pare, nada más, que paren y luego hablamos», ha insistido.

«Llevan 35 o 40 años de negociaciones y no han sacado nada, pero ahora hay que buscar soluciones», ha subrayado Yousef, que ha incidido en que durante ese tiempo «han pasado de todo»: «Han machacado al pueblo, a la gente, de una manera increíble».