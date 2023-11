La portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha denunciado el uso del euskera como «arma arrojadiza» y, tras afirmar que llevar a elegir entre «ser partidario del euskera o del castellano», supone «un drama», ha confiado en que «disminuya la crispación». Además, se ha mostrado convencida de que se ha hecho un «totum revolutum» al hablar de «ofensiva judicial», pero ha rechazado también unos recursos «que no debían plantearse».

En declaraciones a Europa Press, Gorrotxategi ha asegurado que vive «con bastante preocupación y con muchísima tristeza también» la situación creada en torno al euskera, --a raíz de las sentencias judiciales sobre su uso en la Administración pública-- y se ha mostrado convencida de que este debate «parte de premisas falsas» y conduce a «un lugar indeseable».

«Un lugar indeseable que consiste en que tengamos que elegir si somos partidarios del euskera o si somos partidarios del castellano. Y eso es un drama», ha precisado.

A su juicio, el euskera es «una lengua demasiado débil como para utilizarla como arma arrojadiza» y no debe ser introducida «en ese tipo de debates que, además, parten de premisas falsas».

"Como euskaldun, mi lengua materna es el euskera. Yo aprendía el castellano en la escuela, mis abuelos aprendieron el castellano en la escuela, mis padres también, mis hermanos también y mis hijos también.

Encontrarme con que mi lengua, con la que me vinculo emocionalmente de una manera más poderosa, se encuentre en un campo de batalla que solamente supone mayor peligro para la normalización lingüística y para que se generalice el amor por la lengua, me resulta muy triste", ha lamentado.

Personalmente, Miren Gorrotxategi considera que «la premisa falsa de tener que elegir entre una lengua o la otra» no está bien planteada. «Creo que se está produciendo bastante irresponsabilidad por parte de distintos partidos políticos», ha señalado.

Totum revolutum

Según ha explicado, por una parte, «es verdad que hay quien está utilizando el euskera como arma, planteando recursos ante los tribunales de justicia, que no tenían por qué plantearse», y, por otra, «cuando se habla de ofensiva judicial, se está haciendo un 'totum revolutum', se están mezclando sentencias de todo tipo, con intencionalidades absolutamente distintas».

Además, ha advertido de que «se está tildando de extrema derecha» a trabajadores que, «con el decreto de perfiles en la mano, están defendiendo sus puestos de trabajo». «Y eso no puede ser», ha señalado.

En su opinión, «si algo reflejan esas sentencias» respecto a los puestos de trabajo en aplicación del decreto de perfiles, es que «la Administración ha fracasado en la euskaldunización de su personal».

«Un fracaso del sistema no puede trasladarse a las espaldas de los trabajadores, y por eso digo que no se está planteando en los términos justos, se está utilizando como arma con intereses partidistas y muy cortoplacistas. Y quien sufre en este panorama es el euskera», ha reiterado.

La portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos IU ha asegurado que su deseo es «que se apague esta crispación, que se apague este enfoque de la lengua como campo de batalla». «Creo que no es bueno para la sociedad, nos polariza, no cohesiona a la sociedad y no le hace ningún favor a nuestra lengua, que es el euskera. Espero que la crispación disminuya», ha concluido