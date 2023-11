Las XIV Jornadas Aragonesas de Paleontología, que tendrán lugar del 10 al 12 de noviembre en el municipio zaragozano de Ricla, se centrarán en ofrecer una visión «transversal» de la evolución temporal de esta disciplina.

Así lo ha expresado la diputada de la Diputación Provincial de Zaragoza, Mercedes Trébol, en la rueda de prensa de presentación de estas jornadas, que se celebrarán bajo el lema 'Paleontología en evolución'.

El programa incluye nueve conferencias, talleres para los más jóvenes, una exposición, varias mesas redondas, debates y una visita a los yacimientos de Deza, en Soria.

Asimismo, reunirán a los codirectores de Atapuerca salientes, Eduald Carbonell, José María Bermúdez de Castro y Juan Luis Arsuaga, con los directores entrantes, María Martinón-Torres, Marina Mosquera y José Miguel Carretero, en un diálogo que estará moderado por Luis Quevedo.

El alcalde de Ricla, Ignacio Gutiérrez, ha indicado que se trata del «principal acto cultural» que acoge la localidad. Se esperan alrededor de 150 personas inscritas, además de las que acudan sin inscripción a las conferencias, que suelen ser en torno a 300 personas.

La coorganizadora de estas últimas jornadas, Davinia Moreno, ha desgranado el programa, donde habrá conferencias dedicadas «desde a la micropaleontología de foraminíferos, que son unos pequeños animalitos que viven en el mar, o que vivieron en el mar, hasta dinosaurios, pasando por temas de evolución humana o incluso de arqueología».

Todos estos temas no tendrían cabida en una misma edición si no fuera porque «lo que queremos transmitir es que todas estas disciplinas han ido evolucionando a lo largo del tiempo, se han ido implementando nuevas tecnologías y nuevas formas de estudiar los fósiles, que permiten extraer una información que hace, por ejemplo, 20, 30 o 50 años no era posible de leer», ha incidido.

Las jornadas están de nuevo organizadas por la Asociación Cultural Bajo Jalón de Ricla y parten de la iniciativa de aficionados y amantes de la paleontología, contando con la colaboración de la Universidad de Zaragoza y del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) de Burgos.

Programación del viernes

El objetivo en esta edición es observar la evolución desde un prisma con cuatro ángulos: la evolución de los organismos vivos como entes históricos en la naturaleza, la evolución de los científicos y sus relevos generacionales, la evolución de las ideas que ayudan a construir el conocimiento y la evolución de los métodos que permiten exprimir la información que ofrecen los fósiles.

Los días 8 y 9 de noviembre se sucederán unas prejornadas escolares para las que se ha organizado una exposición con cuentacuentos, concurso de dibujos y talleres de arqueología experimental a la que se espera que acudan alrededor de 200 niños.

El programa oficial de las jornadas se iniciará el viernes a las 9.00 horas con la inauguración de la exposición 'Paleontología de las ideas'. Tras la entrega de la documentación tendrá lugar la primera conferencia, 'De la Tierra a la Luna. Así empezó todo', a cargo del doctor en Evolución Humana, Paleoecología del Cuaternario y Técnicas Geofísicas Aplicadas a la Investigación y profesor en la Universidad de Burgos, José Miguel Carretero.

A continuación, se ha programado la segunda conferencia, 'Paleobiología, dinosaurios y nuevas tecnologías: últimos avances' por el doctor de la Universidad Isabel I, Francesc Gascó-Lluna.

La tarde comenzará con la conferencia 'El registro fósil de dinosaurios terópodos del Cretácico Inferior de La Rioja' por la doctora de la UCM, Angélica Torices, continuará con 'Huevos fósiles bajo el microscopio: perspectiva histórica y últimos avances' a cargo del doctor de la Universidad de Zaragoza, Miguel Moreno Azanza, y finalizará con la conferencia 'Microtecnología y evolución humana. El estudio de la microfauna de Atapuerca en estos 30 años' por la doctora de la UZ, Gloria Cuenca-Bescós.

Programación del sábado

El sábado 11 de noviembre las jornadas comenzarán a las 10.00 horas con varios talleres infantiles y juveniles y previamente, a las 8.00 horas, se desarrollará la salida de campo desde Ricla a los yacimientos magdalenienses en Deza (Soria), a cargo del doctor en Historia por la UZ, Rafael Domingo.

Tras la comida, se ha programado la conferencia 'La evidencia dental de Atapuerca desde una perspectiva asiática' por la doctora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, María Martinón-Torres.

A continuación, se desarrollará la conferencia 'Piedras, huesos y homíninos: la evolución de la tecnología en el Pleistoceno de Atapuerca' por la doctora del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social Marina Mosquera. A las 19.00 horas, dará comienzo la mesa redonda 'Divulgación en Paleontología' con Francesc Gascó-Lluna (Pakozoico), Roberto Sáez, Pablo Antonio García-Gil y José Luis Barco, que estará moderada por Rosa María Tristán.

Después, se procederá a la entrega de distinciones a las personas o entidades que han colaborado activamente con la asociación y a la entrega de premios del concurso de dibujo y el día finalizará con la actuación de la coral de Ricla.

Programación del domingo

El domingo a las 10.00 horas se ha programado una visita guiada a la exposición y a las 11.00 horas tendrá lugar la conferencia 'Micropaleontología en evolución: los foraminíferos en el estudio del cambio climático y otros eventos globales', a cargo de la profesora de la UZ, Laia Alegret.

Después tendrá lugar el diálogo del cambio entre los codirectores de Atapuerca salientes Eudald Carbonell, José María Bermúdez de Castro y Juan Luis Arsuaga y los codirectores entrantes María Martinón-Torres, Marina Mosquera y José Miguel Carretero, moderado por Luis Quevedo.

Exposición

El coorganizador de las jornadas Mario Modesto-Mata, ha explicado que la exposición trata sobre la evolución de las ideas «en el sentido de cómo se han interpretado los fósiles a lo largo de los últimos dos mil, tres mil años y cómo conocemos hoy que un fósil es lo que representa, la vida en el pasado».

La exposición ahonda en libros antiguos que han permitido cambiar el paradigma de la visión del pasado que se tiene en la actualidad. Se van a exponer primeras ediciones de Charles Darwin, Charles Lyell, también cómo se introdujo el darwinismo y la evolución en España, «todo esto complementado con fósiles de invertebrados que tienen una importancia suprema en la paleontología de este país como son los de Ricla», ha precisado el coorganizador.