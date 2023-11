Atutxa (PNV) dice que están "tan cerca como lejos" de apoyar la investidura de Sánchez

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha afirmado este jueves que su partido está «tan cerca como lejos» de apoyar la investidura del candidato del PSOE a presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que es la formación socialista la que tiene que tener en cuenta «qué prisa tiene para acelerar o calmar lo que estamos trabajando».

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Atutxa ha señalado que se encuentran «cambiando documentos» con el PSOE en el proceso de negociación de la investidura de Sánchez, que son «muy minuciosos» en esta cuestión y que se tomarán «todo el tiempo que sea necesario».

La dirigente jeltzale ha indicado que es la formación socialista la que tiene «la necesidad» de formar una mayoría que avale el nombramiento de su líder como presidente del Gobierno, por lo que «está en su mano meterle una marcha más o no» a ese proceso, aunque ha asegurado que «a nosotros aún nadie nos ha dicho cuándo tienen la intención de hacerlo (la sesión de investidura)».

«Estamos tan cerca como lejos, trabajando y cruzando documentos. Aunque parece que hemos comenzado un poco tarde si los plazos que escuchamos sobre la investidura son esos. Ellos tienen que ver qué prisa tiene para acelerar o calmar lo que estamos trabajando. Nosotros solemos ser muy minuciosos en eso y nos vamos a tomar todo el tiempo necesario», ha reiterado.

En este sentido, ha manifestado que Pedro Sánchez «tiene la costumbre de, cuando todo se asoma al precipicio, decir que es 'el precipicio o yo', y ponernos en esa tesitura», y ha recordado que, «aunque mucha gente habla de la próxima semana o de la siguiente, el plazo es hasta el 27 de noviembre».

Además, la presidenta del BBB ha afirmado que «todas las cuestiones» están encima de la mesa en la negociación con el PSOE, y que, por ejemplo, tras concluir la legislatura «sin abordar el modelo de Estado», en la nueva legislatura «habrá que abordarlo y avanzar junto a los catalanes, porque el modelo de Estado necesita ser cambiado».

Asimismo, ha indicado que también negocian la transferencia de las competencias pendientes del Estatuto de Gernika, y ha recordado que los socialistas «no cumplieron el calendario que ellos mismos establecieron». «Es importante, no tanto para el PNV, sino para el país. Para ello, es imprescindible cumplir la ley en otros casos, pero en esta cuestión llevan 40 años de retraso», ha lamentado.

Igualmente, ha señalado que otras de las cuestiones que negocian con el PSOE son «los acuerdos adoptados con anterioridad en torno a infraestructuras, otras inversiones, y leyes o temas de beneficio social que afectan a la sociedad vasca».

De esta manera, la dirigente jeltzale ha advertido al PSOE de que «va a necesitar nuestros votos cada día y cada semana y, por lo tanto, en la medida en la que no se cumpla, va a tener en duda los cinco votos del PNV durante la legislatura».

Ley de amnistia

Por otro lado, Itxaso Atutxa ha afirmado que desconoce el texto de la Ley de Amnistía pactado entre el PSOE y los partidos soberanistas catalanes, por lo que no puede hacer una valoración al respecto, aunque ha destacado que «será bienvenida».

La dirigente jeltzale ha señalado que supone que «las próximas horas o días» se pondrán en contacto para presentarles dicho texto, aunque ha adelantado que «estamos dispuestas a ayudar, también en esto, porque creemos que se abre una vía para medio resolver lo que entonces se hizo mal, y además, con el beneplácito de los catalanes, que era lo que verdaderamente nos interesaba».

«Cuando leamos el texto, haremos la valoración. No tenemos el texto oficialmente y, por lo tanto, no puedo hacer una valoración. Con anterioridad ya hemos dicho que el conflicto y la inestabilidad que surgieron entonces fueron por motivos políticos, y que luego se llevó a los jueces sin ningún sentido, judicializando nuevamente un problema político. Esta ley será bienvenida para evitar eso, pero no puedo entra en concreciones porque no tenemos el texto», ha concluido.