El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado que «si al final la gobernabilidad de España descansa en acuerdos que institucionalizan la injusticia entre diferentes territorios, el Gobierno de Andalucía no puede estar de acuerdo» y no le puede parecer bien que Pedro Sánchez lo haga «para garantizarse el sillón de la Moncloa».

Así ha respondido a los periodistas en Almería, donde junto a la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha presentado los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2024, al ser preguntado por el acuerdo alcanzado este martes entre PSOE y ERC sobre la ley de amnistía para los encausados del proceso soberanista catalán y avanzar en un pacto de investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez.

Fenández-Pacheco ha apuntado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tiene como principal mandato «el de defender a los andaluces, el de velar por el interés de los andaluces», por lo que «si al final la gobernabilidad de España descansa en acuerdos que institucionalizan la injusticia entre diferentes territorios, el Gobierno de Andalucía no puede estar de acuerdo».

«Por ejemplo, que se hable de la condonación de deuda pública de unas determinadas comunidades autónomas y de otras no; se hable de una extrafinanciación a unas determinadas comunidades autónomas y a otras no; se firme un acuerdo político en el que se habla de comunidades infrafinanciadas y no se nombre Andalucía, que es la más infrafinanciada de todas. Y, desde luego, no podemos estar de acuerdo en que la amnistía forme parte de ese acuerdo político», porque la amnistía «reconoce que a aquellos que el pasado 1 de octubre de 2017 decidieron de manera unilateral, y saltándose la ley, quebrar la convivencia en nuestro país, no les va a pasar nada».

Por tanto, «todos los recursos públicos que desde aquella fecha se han puesto a disposición de la justicia para traerlos, juzgarlos y condenarlos, se han tirado a la basura», ha añadido, toda vez que ha asegurado que «lo peor de todo es que nadie nos garantiza que no lo vuelvan a hacer».

«Es más, me parece bastante gráfico que el señor Puigdemont eligiera una sala presidida por una foto de una urna ilegal para sentarse con el número 3 del Partido Socialista y que al PSOE eso no solo no le molestara, sino que además se permitieran el lujo de sacar un comunicado conjunto en el que se refieren a Puigdemont no como un prófugo de la justicia, que tiene una euroorden para ser capturado y puesto a disposición de los jueces españoles, sino como el presidente», ha lamentado.

De este modo, Fernández-Pacheco se pregunta «qué ha cambiado en los últimos dos años para que Pedro Sánchez dijera que era perentorio poner a Puigdemont a disposición de los jueces españoles y que ahora nos diga que la amnistía la hace en nombre de España y por la convivencia en nuestro país, especialmente en Cataluña», y añade que «lo único que ha cambiado es que necesita los votos de Junts».

«No hablamos entonces de una operación política para mejorar la convivencia en Cataluña, hablamos de una operación política por la conveniencia personal de un señor que se llama Pedro Sánchez y que está dispuesto a ser presidente del gobierno cueste lo que cueste, incluso si es a costa de España», y eso «a Andalucía, comunidad autónoma más importante de nuestro país y en la que más españoles viven, no le puede parecer bien».