Comuns esperan que "ninguna fuerza progresista" rechace la investidura tras el pacto PSOE-Sumar

El portavoz de los comuns, Joan Mena, ha afirmado que espera que «ninguna fuerza progresista tenga la tentación de no dar apoyo» a la investidura tras el acuerdo de Gobierno al que llegaron la semana pasada PSOE y Sumar.

«Ninguna fuerza progresista puede decir que es un mal programa de gobierno», ha afirmado el portavoz en rueda de prensa este lunes, sin aclarar si se refiere a ERC o a Podemos, y ha reclamado que este acuerdo una a las fuerzas progresistas de Catalunya.

Ha celebrado que el pacto incluya la reducción de la jornada laboral, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el aumento de los permisos de maternidad y paternidad y una ley para acabar con las listas de espera.

También ha destacado que incluye «un compromiso firme para reformar el sistema de financiación y hacerlo más justo con Catalunya», algo que asegura que se ha incorporado gracias a la presencia y persistencia de los comuns en la negociación, ha dicho textualmente.

Preguntado por las palabras del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que ve lejos un pacto de investidura ya que no hay acuerdo sobre financiación y traspaso de Rodalies, Mena ha respondido que es «optimista», y ha asegurado que están trabajando para que haya un acuerdo que incluya estos dos asuntos.

Ha afirmado que no entendería que ERC no diese apoyo a la investidura si no hay un traspaso de Rodalies, ya que «la alternativa es la derecha y la ultraderecha de Vox», y ha apelado a la discreción al ser preguntado por la posición de su partido en las negociaciones sobre si se deben de traspasar todas las vías o dejar fuera a las internacionales.

«Cuando una cosa se está discutiendo hay que ser discretos. Mantendremos la discreción para que la negociación sea exitosa», ha sostenido Mena, que también ha rechazado poner una fecha aproximada para la sesión de investidura, pero ha reiterado que es optimista al respecto.

Condonación del fla

Mena también es partidario de condonar la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), después de que ERC señalase a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por el avance lento de las negociaciones en este sentido.

El portavoz ha destacado que los comuns ya defendieron en la pasada legislatura en el Congreso la condonación del FLA, y ha apostado por un acuerdo de financiación que sea «un 'reset' en términos de deuda de las administraciones autonómicas», algo que cree que no solo defienden las comunidades autónomas presididas por el PSOE sino algunas del PP, según él.

Pedro sánchez

El portavoz de los comuns ha calificado de muy buena noticia que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya defendido este fin de semana la amnistía, y lo ve como un «paso adelante para consolidar el acuerdo de investidura».

«Se va imponiendo el sentido común», ha celebrado Mena, que ha aplaudido que los socialistas defiendan ahora una medida que ya habían defendido los comuns previamente, y ha recordado que algo similar ocurrió con los indultos y la reforma del Código Penal.

Mena ha explicado que el grupo parlamentario de Sumar ha decidido que ningún diputado participará en la jura de la Constitución de la Princesa Leonor: «Solo habrá representación institucional del Gobierno del Estado», ha detallado.

Netanyahu, "genocida confeso"

Ha tachado al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de «genocida confeso» tras los últimos ataques a la franja de Gaza, que a calificado de intolerables, y ha pedido que la comunidad internacional deje de darle apoyo.

«No se pueden justificar las acciones de aquellos que han tildado de ingratas» las declaraciones del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha criticado Mena, que ha reclamado el alto el fuego y la apertura de corredores humanitarios para poder parar lo que considera que está siendo un genocidio de palestinos.