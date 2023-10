La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha reprochado este lunes al Gobierno central que convoque una reunión telemática con las comunidades autónomos y los ayuntamientos, y no la Conferencia Sectorial de Inmigración, para abordar la crisis migratoria que afecta principalmente a Canarias.

Preguntada al respecto en Málaga, López ha insistido en que «este problema es serio» y se debe convocar, a su juicio, la conferencia sectorial tras apuntar que, finalmente, el Ejecutivo central se reunirá con las comunidades porque estas lo han solicitado, «si no, tampoco la convocaría». «Esto tiene una seriedad que una vez más el Gobierno de España no se la está dando», ha expresado.

No obstante, la consejera ha apuntado que Andalucía está dispuesta a colaborar y, en este sentido, ha recordado que el albergue de Víznar (Granada) acoge desde el viernes a 115 personas migrantes. «Los inmigrantes no son mercancías, son personas y cuando vienen aquí necesitan atención social y sanitaria y eso se hace de manera coordinada, comunicándonos a la administración andaluza y a los ayuntamientos, cosas que no han hecho en ningún momento».

Ante esta situación ha seguido criticando que llegaran inmigrantes «sin saberlo nadie, ni los alcaldes ni la Junta de Andalucía». «Aquí, de pronto, se veía que en un municipio había un hotel que había acogido a inmigrantes, un hotel que a lo mejor estaba cerrado y que lo había abierto el propio Gobierno, pero no lo sabía ninguno de la administración», ha explicado.

A pesar de esto, López ha asegurado que «muchos alcaldes se han implicado y la propia Junta de Andalucía, con el albergue de Víznar, para el alojamiento de inmigrantes en sus 115 plazas» y, además, ha apuntado que "la mayoría de las comunidades han solicitado al Gobierno la convocatoria de la conferencia sectorial de inmigración para tratar este asunto.

«Lo hicimos la semana pasada y hemos recibido la respuesta este domingo y creo que otra vez el Gobierno se equivoca» al convocar una reunión informativa por videoconferencia y no la conferencia sectorial, ha afirmado López.

«Veo que no están capacitados para sumir la responsabilidad que les corresponde» y ha lamentado que los propios ayuntamientos y ella misma se hayan enterado de la llegado de los inmigrantes por las entidades del tercer sector.