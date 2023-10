Cientos de personas se manifiestan en San Sebastián a favor de la escuela pública vasca

Cientos de personas se han manifestado este domingo por las calles de San Sebastián en apoyo a la escuela pública vasca y contra la nueva Ley de Educación.

La manifestación, convocada por la plataforma Euskal Eskola Publicoaz Harro, de la que forman parte entre otras organizaciones la Federación de Padres y Madres por la Escuela Pública Vasca, Ehige, ha partido a las 12.30 horas del Boulevard donostiarra bajo el lema 'A favor de la escuela pública vasca, no a esta ley de Educación!' en euskara.

La marcha ha contado con la adhesión de, entre otros, de Podemos Euskadi y Ezker Anitza-IU. De manera previa ha tenido lugar un 'txoko infantil' con talleres y manualidades para los más pequeños, una exposición de gigantes y cabezudos y el espectáculo infantil 'Gora Bihotzak' ('Arriba corazones', en euskara).

Durante la movilización, que ha recorrido el Centro de la capital guipuzcoana, se han coreado lemas en euskara como 'no, no, esta Ley no' o 'Lo público no es privado'.