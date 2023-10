El parlamentario andaluz Mario Jiménez ha criticado este domingo el «turismo de confrontación» que está llevando a cabo el Partido Popular por toda España «para desplegar esa estrategia de odio, de confrontación y de enfrentamiento entre los territorios». En este sentido, y en referencia al presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha dicho que «tenemos a un 'hooligan' que sólo se dedica a las estrategias de odio que está desplegando su partido en España contra la investidura y para tratar de cambiar el resultado de lo que arrojaron las urnas el 23-J y no se ocupa de la realidad de Andalucía».

En una nota de prensa, Jiménez ha asegurado que el presidente de la Junta es un «andalucista de pacotilla» y le ha recordado que el andalucismo tiene entre sus principales elementos «el que Andalucía busca el entendimiento, el encuentro, el diálogo y el reencuentro entre los pueblos de España; no el enfrentamiento».

En este sentido, ha dicho que el presidente de la Junta, «no puede dedicarse a enfrentar territorios en España» y le ha recordado también que el Estatuto de Autonomía de Andalucía "busca el entendimiento de los pueblos de

España«. Sin embargo, ha criticado Mario Jiménez, el presidente andaluz »está

entregado de manera desaforada a esa estrategia de odio y de confrontación

que está desplegando el PP en España ante el fracaso de Feijóo, porque no

acepta el resultado de las elecciones generales".

A juicio de Jiménez, el presidente de la Junta «tiene la cabeza en Madrid y no se ocupa de arreglar los problemas de los andaluces». «Nos parece muy grave que no se haga cargo del clamor de las calles en Andalucía, no tome medidas para cambiar el rumbo del sistema público de salud, no tome medidas para que la gestión sea una gestión orientada a garantizar la atención sanitaria a los andaluces y tenga todas sus preocupaciones y todas sus inquietudes en las estrategias y en los líos de su partido».

Mario Jiménez ha felicitado a las coordinadoras de las Mareas Blancas que

este sábado «consiguieron una importantísima movilización de decenas de miles de andaluces en todas las provincias que salieron a la calle a reivindicar y exigir un cambio en la gestión de la sanidad pública andaluza porque cada día que pasa se constata el enorme deterioro y el destrozo que está produciendo la gestión de la derecha en el servicio público de salud».

Para Jiménez, la gente salió a la calle reivindicando "que se garantice el

mantenimiento de los servicios públicos y el que no de desvíen fondos de

manera salvaje a la financiación de la sanidad privada«, al tiempo que ha asegurado que el análisis que este sábado hacían los andaluces que salieron a la calle es que »todo está peor desde que gobierna la derecha y Moreno es

presidente".

En esas concentraciones «estuvo la Andalucía real en la calle y los dirigentes del PP no estuvieron en la calle acompañando a la gente, ellos prefieren hacer un análisis acrítico de lo que está pasando, que no se corresponde con la realidad y con el destrozo infinito que tiene en estos momentos el sistema público de salud», ha señalado el parlamentario andaluz.