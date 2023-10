El PSOE de Andalucía ha mostrado su apoyo a las negociaciones que se están llevado a cabo para la formación de un nuevo gobierno de progreso para España, «desde la confianza de que todo lo acordado estará en el marco de la Constitución española».

En dicho marco, los socialistas andaluces «reclamaremos para nuestra tierra cualquier mejora en la financiación o en el reparto de competencias que en este nuevo debate territorial se ponga encima de la mesa». «No queremos ser más que nadie, pero sí queremos ser como el que más».

En este sentido, «damos nuestro voto de confianza al trabajo del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en la construcción de un proyecto de gobierno progresista que ejecute el mandato emanado de las urnas el pasado 23 de julio». Unos resultados electorales que no han sido aceptados por el PP, que no ha conseguido además los apoyos necesarios para la investidura de Feijóo, «que en realidad lo que quiere es una segunda oportunidad».

«La cuestión no es la amnistía, el problema de España es que el PP no acepta la legitimidad democrática de un gobierno que no sea el suyo», aseguran los socialistas andaluces, que mantienen que «al PP no le preocupa España sino el poder y para conseguirlo necesitan que desaparezca el PSOE». «Combaten nuestra agenda de progreso porque los intereses económicos que les mueven no están dispuestos a que avance un país como el nuestro con justicia social», añaden.

En el mismo sentido, aseguran que «el PP se erige en intérprete de la Constitución y del Estado de Derecho y nos dice lo que se puede acordar y lo que no con otras fuerzas políticas». Así, mantienen que el PP quiere hacer de su incapacidad para el diálogo y la búsqueda de acuerdos un valor. «No se da cuenta que este país no se puede gobernar sin eso y que los ciudadanos si hubieran querido un pacto PP-Vox en el gobierno lo habrían votado».

El PSOE-A afirma que España es «un país complejo, su historia lo es» y que «querer gobernarlo desde la soberbia o la imposición que excluye a fuerzas políticas que tienen fuerte representación en territorios como Cataluña o Euskadi es un error, genera una fractura social que impide avanzar en convivencia y que debilita a España».

A juicio de los socialistas andaluces, estamos en un «momento histórico» en el que «hay que decidir si reconstruimos lo que otros rompieron, con generosidad y volvemos al reencuentro, a la convivencia y a pensar en lo que nos une más que en lo que nos separa o rompemos todos los puentes».

«Los requisitos para ello no pueden ser otros que un compromiso de todos por volver a la senda del respeto y la Constitución y por otra parte, avanzar todos manteniendo el principio de igualdad entre territorios como elemento vertebrador fundamental», añaden.

Por último, los socialistas andaluces mantienen que «sólo garantizando la igualdad entre todos los territorios garantizaremos un proyecto común de España fuerte y eso es lo que ha hecho el PSOE estos cuatro años y lo que va a seguir haciendo; por eso desde Andalucía como comunidad más grande de España lo apoyamos y vamos a seguir apoyándolo».