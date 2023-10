Nolasco avanza que las políticas en despoblación y justicia en Aragón serán "valientes, arriesgadas e individualizadas"

El vicepresidente primero y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha adelantado que las políticas que implementará su Departamento en materia de despoblación y justicia, enmarcadas en el proyecto de los presupuestos para 2024, serán «valientes, arriesgadas e individualizadas».

Así lo ha afirmado Alejandro Nolasco este viernes, en declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con el lugarteniente del Justicia de Aragón, Javier Hernández, en la sede de la institución, para abordar cuestiones relativas a despoblación y vertebración.

Ha explicado que la política real en la que trabaja el Departamento de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia se evidenciará en los próximos días, con la presentación del proyecto de los presupuestos autonómicos. «Yo creo que son medidas que van a gustar», ha opinado, incidiendo en que si se siguen implementando las mismas acciones, se obtendrán los mismos resultados, por lo que ha emplazado a «cambiar el paradigma».

Entre las líneas de actuación, el vicepresidente primero ha avanzado que se trabaja en aplicar a Aragón el régimen fiscal similar al que afecta a Canarias, el de zonas ultraperiféricas, puesto que además de regiones insulares se refiere a aquellas con escasa población. «Esa es una apuesta interesantísima que podría dar una vuelta al panorama en Aragón, sobre todo en Huesca, Teruel y en la Zaragoza rural», ha manifestado.

Solvencia y calidad

Por otra parte, ha destacado la «solvencia y calidad» de la labor realizada por El Justicia de Aragón, puesto que atiende las quejas y consultas de los ciudadanos «inmediatamente». En esta línea, ha comentado que los informes realizados por la institución son «muy asépticos, no favorecen a nadie», es decir, «no hay un interés detrás, sino que se definen por una objetividad absoluta».

Otro de los temas abordados en el encuentro, ha apuntado Alejandro Nolasco, ha sido la necesidad de agilizar la burocracia en el ámbito de la justicia, que será una de las prioridades y se pondrá «toda la carne en el asador». Ha concretado que una de las áreas más afectadas por los retrasos es el Registro Civil, que acumula demoras de entre seis y ocho meses en trámites como los expedientes matrimoniales o las juras de nacionalidad, según le ha trasladado el lugarteniente del Justicia de Aragón.

En este punto, el vicepresidente primero ha asegurado que «se va a intentar» solucionar esta cuestión en el próximo año, aunque ha remarcado que en materia de justicia muchas de las competencias son estatales. Sin embargo, ha expuesto que el incremento presupuestario para el Departamento de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia permitirá «atajar y agilizar» todo aquello que dependa del Gobierno autonómico para mejorar la situación actual, bien sea con la creación de un nuevo juzgado o con la contratación de personal.

"mucho territorio y población dispersa"

Por su parte, el lugarteniente del Justicia de Aragón, Javier Hernández, ha indicado que, además de recordar al vicepresidente primero las funciones de preservar los derechos y libertades, tutela del ordenamiento jurídico y defensa del Estatuto de Autonomía, se han presentado los informes elaborados recientemente sobre sanidad y seguridad en el medio rural.

Hernández, que ostenta el cargo de Justicia en funciones tras la renuncia del anterior, Ángel Dolado, ha señalado que la configuración demográfica de Aragón responde a un modelo de «mucho territorio y poca y muy dispersa población», de manera que ha recomendado «singularizar» el medio rural. «No podemos aplicar normas que serían efectivas en el ámbito urbano a zonas despobladas en las que la prestación de servicios tiene un coste más elevado», ha observado.

Ha instado a trabajar para hacer posible que ciudadanos de cualquier pueblo de la provincia de Huesca, Zaragoza o Teruel «sea capaz de llegar la administración y tener los mismos servicios» que el resto del territorio, incluso si para ello hay que realizar «discriminaciones positivas y desarrollar marcos jurídicos concretos».

Conclusiones

Con respecto a las conclusiones del informe sobre sanidad en el medio rural, Hernández ha precisado que incide en la falta de medios personales, «un problema de incentivos para los profesionales y sociológico», porque, ha argumentado, «la juventud no quiere ir al ámbito rural y solo con incentivos económicos no se consigue revertir la tendencia».

En cuanto a la seguridad, ha precisado que el hecho de que la mayoría de los aspirantes prefieran pertenecer a la Policía Local de Zaragoza ocasiona «muchos daños» a los demás cuerpos de policía local de otras localidades de Aragón. En este sentido, ha añadido, que desde El Justicia «recomendamos un llamamiento único».

De la misma manera, ha considerado que la Guardia Civil «tendría que concentrar los medios en cabeceras de comarca, no tener la dispersión de puestos», porque así se agiliza la posibilidad de actuación, en lugar de «convertir los cuarteles, a veces, en autovigilancia de ellos mismos».

Próximos informes

Además de los informes que el lugarteniente del Justicia de Aragón ha presentado al vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, ha mencionado que a principios de diciembre se prevé publicar uno «muy potente» acerca de las situaciones de riesgo en infancia y adolescencia, sobre todo en acogimientos familiares, para trasladar a las Cortes autonómicas la necesidad de reformar la ley de la Infancia y Adolescencia, a pesar de que «en Aragón estamos muy bien posicionados en este ámbito, pero lo creemos necesario».

También se ha referido a un proyecto relacionado con los pequeños municipios de la región y los medios administrativos de los que disponen, porque «pedimos a cualquier ayuntamiento que actúe son transparencia en contratación, como si fuera una gran corporación, e igual hay que plantearse si una localidad de un centenar de habitantes tiene capacidad para cumplir con todas estas exigencias».

Justicia de aragón

El lugarteniente del Justicia de Aragón, Javier Hernández, que ejerce el cargo de Justicia en funciones, después de que Ángel Dolado renunciase a continuar tras haber completado una legislatura, compromiso que adquirió cuando llegó al puesto, ha reconocido que le gustaría ser el titular de la institución.

«No soy hipócrita y me gustaría, pero no depende de mí, si así fuese, haría lo posible», ha subrayado , tras aclarar que no se ha postulado al cargo, puesto que la decisión corresponde a las Cortes de Aragón.