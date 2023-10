Maestre dice que Madrid no está preparada para las lluvias por el "trigésimo ejemplo de incompetencia de Almeida"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha afirmado que la ciudad no está preparada para las lluvias porque el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida «no ha limpiado los imbornales, tampoco las alcantarillas, y no ha recogido la hoja, a pesar de que ya se venía anunciando que la caída estaba siendo muy grande y mucho antes de lo previsto», todo ello muestra del «trigésimo ejemplo de incompetencia» del regidor.

Desde la residencia de mayores Peñuelas, en Arganzuela, y acompañada por la portavoz en la Asamblea, Mónica García, Maestre ha ironizado con la posibilidad de que se haya «avanzado un poquito» porque «al menos esta vez no ha sido culpa de la Aemet para Almeida». «Al menos esta vez no ha culpado al gobierno de España de lo que sucede en Madrid», ha criticado.

«Lo que no ha cambiado nada es que la ciudad, una vez más, no estaba preparada para lo que ha sucedido. ¿Han sido más lluvias? Sí pero tampoco había ningún tipo de preparación porque no se han limpiado los imbornales, tampoco las alcantarillas, y no se ha recogido la hoja», ha enumerado la jefa de la oposición.

Maestre ha señalado al gobierno de Almeida porque «cada vez que sucede algo se colapsa la ciudad de Madrid y ni en una sola de esas ocasiones es capaz de asumir alguna responsabilidad, y mucho menos preparar la ciudad para la siguiente».

«Es un ejemplo, el enésimo, el vigésimo, el trigésimo, de la incompetencia manifiesta de un alcalde, que dedica mucho más tiempo a hablar de Más Madrid que de lo que sucede en las calles de la ciudad», ha concluido.