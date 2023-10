El portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha afirmado que confían en que el Gobierno en funciones «haya escuchado el clamor de la sociedad española expresada por la mayoría de presidentes autonómicos que se alzaron en el Senado de una manera alta y contundente frente a la injusticia que supone la institucionalización de la desigualdad escenificada en esa amnistía».

En declaraciones a los periodistas, Fernández-Pacheco ha lamentado que algunos partidos políticos «hayan querido boicotear» el debate de este jueves en el Senado «no enviando a sus presidentes autonómicos, y que otros entendieran que solo tenían que soltar una parrafada para largarse después y no escuchar lo que los que piensan diferente tenían que decir».

En este sentido, ha recordado que el Senado «ha de ser una Cámara en la que los políticos no acudan solo a hablar sino, lo que es igual de importante, a escuchar y a dialogar». «Esa es la esencia del parlamentarismo», ha incidido.

No obstante, ha añadido que confían en que el Gobierno en funciones «haya escuchado el clamor de la sociedad española expresada por la mayoría de presidentes autonómicos» que «se alzaron frente a la desigualdad escenificada en esa amnistía, en esas posibles condonaciones fiscales, en ese trato desigual a diferentes territorios solo y únicamente en función de los intereses del presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez».

«Tal y como dijo Juanma Moreno, se trata de revestir de interés general lo que no es más que interés particular, el interés de la cuarta y quinta fuerza política en las últimas elecciones en Cataluña frente al interés de la inmensa mayoría de españoles que no están dispuestos a tolerar un trato desigual en función del interés personal de Pedro Sánchez», ha concluido.