Maroto acusa a Almeida y al PP de "enturbiar" la política madrileña "utilizando a las víctimas del terrorismo"

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha acusado en particular al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y al PP en general de «enturbiar» la política madrileña «utilizando a las víctimas del terrorismo».

Tras reunirse con la Coordinadora de Cantones de la FRAVM, Maroto ha contestado así a Almeida después de que haya lanzado a la socialista que está «descalificada para representar a los madrileños» como portavoz del PSOE tras su «blanqueamiento» de Bildu. «Ha traspasado todas las líneas rojas», ha asegurado.

Así lo ha trasladado este jueves en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, después de que Maroto haya afirmado en una entrevista con 'El Mundo' que con Bildu el PSOE se pone de acuerdo «en mejorar la vida de los españoles».

«Almeida pero también en general el Partido Popular están permanentemente enturbiando la política madrileña, esta vez utilizando de nuevo a las víctimas del terrorismo, a las que yo pido que respeten y que dejen de utilizarlas para confrontar con la oposición», ha replicado Reyes Maroto.

También ha exigido a Almeida que no ponga en su boca afirmaciones que ella no ha hecho. «Se lo dije en el último Pleno porque no voy a tolerar que Almeida ponga en mi boca afirmaciones que yo no he dicho. Le pido que sea el alcalde de Madrid, que se preocupe por los problemas de Madrid y que atienda a todos estos vecinos que están pidiendo y llamando a su puerta cuando lamentablemente está más interesado en confrontar con la oposición que en resolver los problemas de los madrileños».

Maroto ha subrayado que en la pasada legislatura el Gobierno de España aprobó leyes «que han supuesto avances muy importantes para todos los españoles», algunas de las cuales fueron votadas en contra por el PP. «Reprocho al PP un 'no' permanente», ha declarado, que ha pedido «altura de miras» a los 'populares'.

«El 'no' permanente a que España siga avanzando pone de manifiesto que no les importa España y que prefieren contaminar con debates que no ayudan a un diálogo sereno y a abordar los problemas de los españoles, que son muchos», ha continuado.

Maroto ha insistido en que «el gobierno progresista le ha venido muy bien a este país, que ha conseguido avances que no se hubieran conseguido si hubiera estado el PP», como la revalorización de las pensiones o la reforma laboral.