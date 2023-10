La oposición ve "inaceptables" las listas de espera y Sanidad defiende que importa "el tiempo" y no "el número"

La oposición en la Asamblea de Madrid (Más Madrid, PSOE y Vox) ha tachado este jueves de «inaceptables» las listas de espera en Sanidad mientras que la consejera del ramo, Fátima Matute, ha defendido que lo que importa es «el tiempo» que pasan en estas y no «el número» acumulado de personas.

Ha sido en una comparecencia de Matute en el Pleno de la Asamblea centrada en las listas de esperas diagnósticas requerida por el PSOE. Esta semana se daban a conocer las cifras de septiembre, que ascienden a 976.186 personas esperando a una operación, ver al especialista o pendientes de realizar una prueba diagnóstica, un 4,58% más que un año antes.

Por el PSOE ha tomado la palabra el diputado Carlos Moreno Vinués, que ha reclamado «una batería de medidas» para atajar el problema de la lista de espera, que cuentan con unas «inaceptables» cifras para Madrid. Aún así, cree que existe un «decalaje» entre los datos reales y los aportados por la Consejería y ha retado a Matute a traerle «un médico» que certifique los tiempos defendidos por el Ejecutivo regional.

Considera, además, que se están «retorciendo los datos», ya que se «oculta» parte de la espera, como el tiempo hasta poder tener una cita con Atención Primaria. De hecho, ha deslizado que se podría estar generando un «tapón diagnóstico», que al retener a los pacientes en ese estadio, «no se engruesa la lista de espera quirúrgica». Ha afeado también que se compare a Madrid con otras CCAA cuando dos de cada cinco madrileños tienen una póliza privada.

En lo «inaceptable» de estas cifras también ha incidido la parlamentaria de Más Madrid Marta Carmona, quien ha ilustrado los números. Así, ha explicado que si entraran todos los que llevan esperando una prueba diagnóstica 90 días en el Bernabéu «se llenaría y con los sobrantes también el estadio del Rayo y quedaría gente fuera».

Ha acusado a la Comunidad de plantear un modelo «parasitador» de la Sanidad Privada a la Pública, centrándose esta última en lo no rentable y derivando lo demás a la primera. Pero cree que la Privada se ha saturado también y ha perdido «el valor de la rapidez».

Carmona ha apelado directamente a la consejera y a su trabajo como radióloga, señalando los cambios que puede haber en un tumor en un lapso de 90 días o el aumento del margen de error que puede haber en un profesional que trabaja «con una pistola en la cabeza» para sacar adelante 1.000 biopsias pendientes.

Por último, Ana Cuartero, de Vox, ha asegurado que España tiene un Sistema Sanitario obsoleto que se enfrenta a un aumento de la demanda de servicios sanitarios «constante». Ante ello, ha afeado al PP estar «de acuerdo con la izquierda» en que no «se atienda solo a los españoles», sino «a todo el que pase por aquí». Cuartero ha reclamado que se pida el coste de las intervenciones sanitarias «en los países de origen» de la «inmigración irregular».

Cree, además, que hay que dar un salto hacia una colaboración público-privada «eficaz» y ha reclamado a la consejera que se apoye en la Sanidad Privada y atienda las «principales demandas actuales»: la longevidad, cronicidad y salud mental.

Matute defiende "los mejores datos de españa"

Por su parte, Matute ha defendido que se ha mejorado en tiempos de demora media, pese al incremento el número, y ha subrayado que la región presenta los mejores datos de España. Además, ha incidido en que el plan puesto en marcha por su departamento para reducir la lista de espera quirúrgica permitirá «garantizar en 2024 una demora media inferior a los 45 días», frente a los 58,96 que tenía en el mes de septiembre, último dato disponible.

«Somos la comunidad que menores tiempos de espera tenemos en pruebas diagnósticas, quirúrgicas y en consultas. Y, por supuesto, vamos a mantener los procedimientos que garanticen, ante cualquier sospecha de malignidad, que estos tiempos medios sean menores de 30 días, menores de 15 días a ser posible», ha indicado durante su intervención ante las críticas de los partidos de la oposición.

En su alocución, ha repasado las actuaciones puestas en marcha para reducir las listas de espera en la región «para que Madrid siga siendo la Comunidad» con menos personas y tiempos de espera más bajos, bajo los principios de equidad y accesibilidad, y ha destacado que la región es «pionera» en transparencia al ser la única que publica estos datos.

Plan de listas

En este sentido, ha subrayado especialmente el plan de listas de espera para el periodo 2022-2024 puesto en marcha por la Consejería con el objetivo de reducir a la mitad los tiempos máximos de atención, según prioridad clínica, con un presupuesto de 215 millones de euros en los próximos tres años. «Nos va a permitir garantizar en 2024 una demora media inferior a los 45 días, todo ello obviamente velando por los criterios de equidad exigidos a los sistemas públicos», ha indicado Matute, que ha explicado que se busca además «mejorar los criterios de priorización, justificación y optimización y reducir a la mitad en los tiempos máximos de atención».

«El Servicio Madrileño de Salud está realizando un importante esfuerzo para incrementar la actividad asistencial, especialmente la realización de intervenciones quirúrgicas programadas y pruebas diagnósticas y terapéuticas», ha subrayado Matute, que ha citado el aumento de la oferta asistencial, la apertura de servicios como digestivo, cardiovascular, radiología o radiodiagnóstico en horario vespertino, así como con medidas de prevención.

En pruebas diagnósticas, en concreto, ha apuntado que más del 50% de los hospitales de la red pública de la Comunidad de Madrid tienen una lista de espera para pruebas diagnósticas no urgentes menor de 45 días. «Además, las demoras medias en las pruebas más habituales y no urgentes de una mamografía son 26 días, de un escáner, 39, o de un ecocardiograma, de 41», ha dicho.

Así, ha repasado las actuaciones emprendidas tanto en el marco del «incremento de la productividad, la financiación de la actividad extraordinaria», como en el de medidas concretas o la optimización de la actividad ambulatoria. En este sentido, ha apuntado que se van a establecer protocolos de colaboración entre Atención Primaria y Hospitalaria para homogeneizar el acceso, agilizar la cita con el apoyo de la Consejería de Digitalización, con procesos de autocita y cita a través de la web.

Además, ha indicado que se seguirá apostando por la renovación tecnológica, que permitirá pruebas diagnósticas más rápidas, y una tecnología «puntera» para menores tiempos y menor intervención en los pacientes. Sobre este punto, ha recordado que el Plan INVEAT (Inversión en Equipos de Alta Tecnología) para la adquisición de nuevos aparatos, o el centro quirúrgico que se abrirá en el Hospital Zendal de alta resolución para realizar cirugías menores y mayores ambulatorias y para realizar también pruebas diagnósticas de alta resolución de laboratorio y de imagen y que estará al servicio de todos los hospitales del Sermas.

«Además de seguir trabajando para incrementar la capacidad diagnóstica, queremos también hacer partícipe al paciente del control sobre la lista de espera. Por ello, vamos a seguir potenciando que esté la información disponible sobre esta demora en la carpeta de salud o en la web a través de su app», ha indicado.

En la misma línea, ha destacado además que la Comunidad de Madrid ha aumentado un 17% su inversión en Sanidad, la que más la incrementado en toda España, con una inversión per cápita de unos 1.505 euros, frente a la media nacional de 1.485 euros. «Somos la comunidad que más hemos aumentado la inversión y que más invertimos per cápita y lo seguiremos haciendo. Los datos no son todos los satisfactorios que nos gustaría, aunque son los mejores en el conjunto de España», ha zanjado.