La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves que en la región hacen «un gran trabajo para combatir el adoctrinamiento de los niños y prevenirlo en las aulas».

Así ha respondido durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, donde la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, previamente había sostenido que los niños ahora no saben de Matemáticas, Literatura o Geografía si no que saben de «género, de trans y de Agenda 2030». «Saben mucho de todo lo que le enseñan sus activistas», ha lanzado al tiempo que ha sostenido que los libros de los niños están «trufados» de este tipo de contenidos.

Ayuso ha incidido en que han trabajado para sustituir «la ideología por saberes efectivos», por el estudio de la sintaxis y la morfología, de la cronología de la Historia y eliminando «la perspectiva de género de las Matemáticas» y, por ejemplo, «reintroduciendo la regla de tres».

«Lo hemos hecho dentro del 40% que nos permite la ley, no sé si sabrá, quizás no, o no sé si es por malinocencia o por desconocimiento, que el 60% de los contenidos no proceden de la Comunidad de Madrid y nosotros no podemos modificarlos», ha subrayado la dirigente regional.

Ayuso también ha hecho hincapié en que trabajan dentro de sus competencias y si encuentran «alguna irregularidad» en los libros presentan alegaciones ante las editoriales.

«¿Cuáles son sus alternativas? ¿Retirar los libros? Algo que esto ha de hacerlo un juez. ¿Devolver las competencias de la educación en estos momentos al Gobierno de Pedro Sánchez? Una muy buena idea en estos momentos», ha ironizado, para a renglón seguido recordar que han puesto en marcha iniciativas como un plan a favor de la libertad y la calidad educativa con libros.