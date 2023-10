La Asamblea celebra un Pleno marcado por el fallecimiento del diputado Jorge García y la crisis de Israel

La Asamblea de Madrid celebra este viernes un Pleno marcado por el fallecimiento del diputado del PP y exalcalde de Colmenar Viejo Jorge García, ocurrido la jornada anterior en un accidente de tráfico, y con el ataque terrorista de Hamás a Israel como telón de fondo.

Tras conocerse la triste noticia de la muerte de García, el Parlamento regional ha decidido guardar un minuto de silencio antes del Pleno en su memoria.

Diputado de la Asamblea de Madrid por el Grupo Parlamentario Popular desde el pasado 13 de junio, en la actualidad García Díaz era presidente de la Comisión de Radio Televisión Madrid; portavoz adjunto en la Comisión de Vivienda, Transportes e Infraestructuras; vocal en las comisiones de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Presupuestos y Hacienda y de Vigilancia de las Contrataciones, además de miembro suplente de la Diputación Permanente.

El minuto de silencio en recuerdo de García se suma al acordado in extremis por los grupos en honor a las víctimas de los ataques efectuados por la organización terrorista Hamás en territorio israelí durante la madrugada del pasado 7 de octubre.

Precisamente, la crisis en el entorno de la Franja de Gaza se convirtió este lunes en la protagonista de la Junta de Portavoces y la rueda de prensa posterior. Era la líder de Vox en la Cámara, Rocío Monasterio, quien explicaba que su grupo había propuesto un minuto de silencio por las víctimas del ataque de Hamás y acusaba a su homóloga de Más Madrid, Mónica García, de bloquearlo.

Monasterio criticó duramente a García y Sumar, coalición donde se integra a nivel nacional, llegando a calificarlos de «escoria» al entender que defendían a los terroristas.

Minutos después era García quien tomaba la palabra y explicaba, tras condenar el ataque de Hamás, que su grupo no se había opuesto a el minuto de silencio, sino que habían pedido que se extendiera y también reconociera a «todas las víctimas civiles», en referencia a los muertos en suelo palestino tras las represalias de Israel.

Tras ellas, el portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato, precisaba que sí estaban de acuerdo en el minuto de silencio de Vox y reclamaba sacar del tablero regional la crisis en Israel, un «crucigrama de 200 letras» del que «solo se tiene una». Reclamaba no moverse de la posición defendida por la Unión Europea y el Gobierno de España. Por su parte, el del PP, Carlos Díaz-Pache, acusaba a García de «equidistancia» y de «equiparar víctimas y verdugos».

Ante este choque, el presidente de la Cámara de Vallecas, Enrique Ossorio, instó a los portavoces a que buscaran un consenso que permitiera sacar adelante la iniciativa, consenso que finalmente se anunció en la mañana del jueves.

Al minuto de silencio se sumaban horas después una propuesta de declaración institucional de Vox y otra de Más Madrid, defendiendo sus posturas. «No entendemos cómo no hay un acuerdo por parte de los dos lados. La postura del PSOE es condenar los ataques y solidarizarnos con los civiles que están sufriendo. No nos podemos poner de perfil», instaban desde las filas socialistas, mientras que desde Más Madrid insistían en que para ellos no había «víctimas de primera y de segunda».

Ayuso muestra su apoyo a israel y la comunidad critica a la izquierda

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado desde el sábado su apoyo a Israel, que trasladó, entre otros, iluminando la sede del Ejecutivo autonómico, la Real Casa de Correos, con los colores de su bandera.

Ayuso subrayó el martes que el país liderado por Benjamín Netanyahu es «un pueblo hermano» para España e indicaba que «nadie pueda verse ajeno al terrorismo». Estas declaraciones las hacía desde la sinagoga de Madrid ante decenas de asistentes, tras la manifestación frente a la Embajada de Israel en recuerdo a las víctimas del atentado.

«Nadie os puede negar vuestro el derecho de ser y existir, a la tierra prometida que es vuestro hogar y el hogar de muchos que no son judíos pero vuestra democracia acoge», manifestó.

En esta línea, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, mostraba el miércoles su «preocupación» ante la «equidistancia» de algunos partidos de izquierdas con el ataque terrorista de Hamás a Israel así como por «la falta de contundencia» a la hora de condenarlo.

Preguntas a ayuso: economía, desigualdad social y viaje a nueva york

Tras el silencio en homenaje a García Díaz y las víctimas de Hamás, la sesión continuará con las preguntas a la presidenta autonómica. Monasterio preguntará por el uso de los fondos públicos; Lobato, sobre les medidas económicas para 2023; García hará lo propio con la desigualdad social y Díaz-Pache le requerirá información sobre el viaje a Nueva York que hará la mandataria la próxima semana.

En el turno de preguntas a los consejeros, el PSOE se interesará por las relaciones del Ejecutivo regional con los medios informativos, el programa de vivienda compartida autonómico y las medidas sobre violencia de género; mientras que Vox dirigirá su pregunta a la ampliación de incentivos fiscales.

Por su parte, Más Madrid destinará sus intervenciones al transporte público, el acceso de la vivienda en Getafe y la lucha contra el «edadismo». El PP preguntará por la agrupación de sedes judiciales de la capital, el apoyo a autónomos y microempresas, el servicio que presta Metro de Madrid, la salud mental infantojuvenil y la edición de libros en la Comunidad de Madrid.

Posteriormente será el turno de las comparecencias de los consejeros. Volverá a intervenir el titular de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, a petición de Más Madrid para explicar las medidas puestas en marcha para reducir la desigualdad en el ámbito educativo.

A continuación tomará la palabra la de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, para hablar sobre los planes autonómicos para reducir la pobreza infantil a petición del PSOE. Por último, a petición propia, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, para analizar el cierre de la campaña Infoma 2023.

También se debatirá una moción consecuencia de la interpelación sobre reducción de la temporalidad del PSOE, sobre la que ya puso el foco la semana pasada en sesión plenaria.

Iniciativas sobre deducciones fiscales y sedes judiciales

Ya en el turno de las proposiciones no de ley (PNL), Más Madrid buscará el apoyo de la Cámara para pedir al Gobierno regional que constituya un grupo de trabajo con los grupos parlamentario y los actores jurisdiccionales afectados por la concentración de sedes judiciales en el Partido Judicial de Madrid.

A este se le pediría identificar las necesidades de reformas en infraestructuras y personal, propuestas para solucionarlas y analizar los beneficios y costes de las mismas.

También se debatirá una iniciativa de Vox buscará que desde el Parlamento se inste al Gobierno autonómico a incorporar la deducción por los gastos incurridos por las familias en la adquisición de libros de texto para que pueda deducirse la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Por último, la Asamblea de Madrid votará la designación de miembros en el Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras.