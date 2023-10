El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha avanzado que, si su partido llega a un acuerdo para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, lo lógico es que respalde también los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene, si bien ha dejado claro que ambas partes tienen que seguir negociando y que aún no se puede dar por hecho su 'sí' al candidato socialista.

Así se ha pronunciado Esteban en rueda de prensa tras la reunión que ha mantenido durante hora y cuarto en el Congreso con el líder del PSOE y que, según ha explicado, se ha desarrollado en un ambiente «cordial».

A diferencia de lo ocurrido en otras reuniones, a la cita con el PNV se ha sumado también la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, y Esteban lo ha agradecido. Ha admitido que ambos son «bastante directos» y se entienden «bien» y ha resaltado que sin el permiso del departamento que dirige Montero ningún otro puede hacer nada. «Hacienda es el gobierno dentro del gobierno», ha apuntado.

En este contexto, ha reconocido que «cerrar un acuerdo de investidura y negar los Presupuestos al Gobierno al día siguiente no tendría mucho sentido». «Si le vas a dar una oportunidad a través de la investidura tendrás que darle el mínimo instrumento para ir adelante», ha señalado Esteban, quien ha visto al líder socialista «convencido de que va a intentar» ser reelegido y de que «puede tener posibilidades de conseguirlo».

No poner etiquetas

A su juicio, Sánchez querría una legislatura de cuatro años pero eso dependerá de los acuerdos que cierre con sus potenciales socios y de que se necesite «más o menos tiempo» para desarrollar todo lo que pacte. En este contexto, Esteban ha rechazado poner «etiquetas» al ser preguntado si lo que busca el presidente es sólo un acuerdo de investidura o quiere uno de legislatura.

Durante esta cita, que llega tras dos reuniones anteriores peneuvistas y socialistas, se ha hecho un repaso «general» de «por dónde está la situación» y de por dónde «se quiere avanzar» y se ha podido ir «acotando un poquito» lo que busca cada cual. Esteban ha aludido a su voluntad de «explorar el acuerdo» y su deseo de que «pueda salir» pero subrayando que hay que ir poniendo los temas «negro sobre blanco».

«Y eso lo esperamos hacer las próximas semanas», ha comentado el portavoz nacionalista, admitiendo que será una tarea «complicada» porque para que Sánchez sea elegido presidente son necesarias «todas las partes sin excepción», lo que exigirá «generosidad» de todas ellas. El PNV, ha anticipado está dispuesto a ser generoso, pero el PSOE, ha avisado, lo tendrá que ser «todavía más».

Se puede alargar

Esteban ha confesado que si el acuerdo llegara la próxima semana sería «estupendo» pero que prefiere hablar de «semanas» teniendo en cuenta que el tope para una investidura es el 27 de noviembre. «La cosa puede alargarse con las concreciones», ha admitido, anticipando que a partir de ahora serán discretos sobre el contenido de las conversaciones porque quieren que lleguen a buen puerto.

Preguntado si, como había dado a entender en otras ocasiones, el PNV esperará a que haya un pacto con Junts antes de dar un 'sí' a Sánchez, Esteban ha afirmado que ellos no van «a jugar», sino a «ir al grano» y que sólo hablarán de la negociación cuando haya «algo concreto» que contar.

Autogobierno, economía y cultura

Respecto a los temas que van a defender durante la negociación, ha rechazado poner «líneas rojas» y ha mencionado los relacionados con el autogobierno y las políticas socieconómicas, industriales y culturales.

Esteban sí ha hecho hincapié en la necesidad de delimitar «cómo se va a funcionar» en las relaciones entre el Gobierno y sus socios durante la legislatura si Sánchez logra ser investido y ha vuelto a evidenciar su malestar sobre cómo se desarrolló la segunda parte de la legislatura anterior.

«No fue nada satisfactoria para nosotros y de eso también hay que hablar», ha dicho, avisando de que los eventuales socios no pueden volver a «enzarzarse» en el cumplimiento de cada uno de sus programas electorales. «Eso no funcionó y no funcionaría tampoco ahora cuando todos los votos de todos los partidos son imprescindibles», ha apostillado.