PP, Vox y PSOE han secundado este martes un minuto de silencio frente al Palacio de Cibeles para recordar a las víctimas en Israel, por el ataque masivo sufrido por Hamás durante el fin de semana, con críticas por parte de la izquierda por «partidismo» y un Más Madrid que se ha ausentado.

Organizado por la Federación Madrileña de Municipios, con el apoyo del Ayuntamiento y con una propuesta previa también del PP de Madrid en el mismo lugar, en la explanada frente a CentroCentro, este minuto de silencio ha querido honrar la memoria de las víctimas del pueblo israelí y mostrar su apoyo «a todas las víctimas de esa brutal agresión terrorista por parte de Hamás».

Al mismo se han sumado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, así como el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y la vicealcaldesa y vicesecretaria de Sectorial del PP de Madrid, Inmaculada Sanz.

Martínez-Almeida ha criticado que Más Madrid haga del «pero su forma de entender la política» y ha censurado su postura «equidistante y ambivalente» tras el ataque masivo de Hamás en Israel.

«Me decepciona profundamente que haya una fuerza política que forma parte del Gobierno de la nación a través de Sumar, y que representantes de Sumar no hayan entendido que no caben ni paliativos, ni peros, ni cabe poner acento a lo que está pasando que lo único que cabe es la condena total y absoluta y espero que esto no obedezca únicamente a un cierto antisemitismo que todavía está latente en el conjunto de la sociedad», ha reprochado Almeida.

Además, ayer mostró su apoyo a Israel para que defienda su «integridad territorial» y aseguró que el país tiene «todo el derecho y el deber» de defenderse.

Al respecto, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha condenado «los ataques terroristas de Hamás y los bombardeos indiscriminados sobre población civil palestina» solidarizándose «con todas las víctimas» pero no ha asistido al minuto de silencio en Cibeles por Israel --convocado a la misma hora y lugar por Ayuntamiento y PP-- por «la instrumentalización política del Partido Popular».

Maestre ha denunciado el intento del PP «de imponer un pensamiento único y confundir institución con partido». «Denunciamos las décadas de incumplimiento del derecho internacional y ocupación ilegal por parte del Estado de Israel y defendemos la solución de los dos Estados», ha explicado Maestre.

Críticas del psoe y ausencia de más madrid

Por su parte, la portavoz socialista, Reyes Maroto, quien sí ha asistido al minuto de silencio, ha acusado al alcalde de usar el Consistorio para sus «intereses partidistas», cuando debería haber convocado un acto de partido en la sede del PP, en la calle Génova.

«Con este minuto de silencio queremos condenar el ataque terrorista contra Israel y solidarizarnos con todas las víctimas civiles y sus familiares. Queremos también apoyar el trabajo que está haciendo el Gobierno de España para que se repatríen a todos los españoles, para evitar una escalada del conflicto, que no haya más muertes y, sobre todo, que cese este ataque terrorista», ha trasladado a la prensa desde la plaza de Cibeles.

Además, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha comparado la ausencia de Más Madrid en el minuto de silencio convocado por el Consistorio con la «equidistancia» de algunos entre «los asesinatos cometidos por la banda terrorista ETA y lo que ellos decían que era la represión del Estado».

«Nos llama profundamente la atención que en este Ayuntamiento de Madrid la extrema izquierda no haya venido a mostrar su solidaridad y su respeto por esas víctimas. Y esto tristemente nos recuerda a aquellos momentos que durante décadas vivimos en España en los que algunos hacían la equidistancia entre los asesinatos cometidos por la banda terrorista ETA y lo que ellos decían que era la represión del Estado. Aquí solo hay unas víctimas y sólo hay unos verdugos», ha contestado Ortega Smith a preguntas de la prensa.

La Federación de Municipios de Madrid (FMM) se ha sumado también a la condena de los «gravísimos ataques terroristas» contra Israel por parte de Hamás con un minuto de silencio ante los Ayuntamientos de las localidades madrileñas. El objetivo es trasladar la «enérgica ante los gravísimos ataques terroristas contra el Estado de Israel por parte del grupo terrorista Hamas, que han causado cientos de muertes y heridos», reza su nota.