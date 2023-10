Un centenar de personas entre familias y miembros de sindicatos educativos se han concentrado este martes ante la sede de la Conselleria de Educación de la Generalitat de la Via Augusta de Barcelona para exigir una plan de acción «urgente» con dotación económica para desplegar el decreto de escuela inclusiva en Catalunya y han cortado la circulación en esta calle.

La concentración, en la que también había familias de alumnos, ha sido convocada por la coordinadora de familias autoorganizadas 'Petem Via Augusta' por las declaraciones de la directora general de Educación Inclusiva de la Generalitat, Laia Asso, en septiembre en las que aseguró que se habían «petado el presupuesto para la inclusiva».

Los participantes han pronunciado proclamas como 'Sense inversió no hi ha inclusió', 'Peti qui peti, escola inclusiva', 'Acabem amb el capacitisme', 'Menys discursos i més recursos', 'Petem per la inclusió' y 'Més inversió per a la inclusió'.