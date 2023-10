El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este martes que Más Madrid haga del «pero su forma de entender la política» y ha criticado su postura «equidistante y ambivalente» tras el ataque masivo de Hamás en Israel.

En declaraciones a los medios de comunicación en el minuto de silencio por las víctimas del ataque en Israel desde Cibeles, el alcalde ha censurado la ausencia de los concejales de Más Madrid para denunciar la «brutal agresión y una guerra como la iniciada por Hamás».

«Me decepciona profundamente que haya una fuerza política que forma parte del Gobierno de la nación a través de Sumar, y que representantes de Sumar no hayan entendido que no caben ni paliativos, ni peros, ni cabe poner acento a lo que está pasando que lo único que cabe es la condena total y absoluta y espero que esto no obedezca únicamente a un cierto antisemitismo que todavía está latente en el conjunto de la sociedad», ha criticado Almeida.

El alcalde ha defendido que Israel es un estado que ha tenido que «defenderse en múltiples ocasiones de agresiones brutales» y ha lamentado la postura de Más Madrid frente a esta agresión «brutal e injustificada».

Asimismo, ha subrayado que con este minuto de silencio desde el Ayuntamiento de Madrid trasladan el apoyo a este país tras el ataque de Hamás y a las víctimas.

«Una iniciativa que surgió del Partido Popular aquí, en la Comunidad de Madrid, pero que hemos hecho de todos. Yo quiero agradecer la presencia de distintos grupos municipales, así como que la Federación Madrileña de Municipios finalmente, esta mañana, se sumara a esta iniciativa porque creo que desde las instituciones y desde las instituciones madrileñas tenemos que mandar un mensaje muy claro en el cual no cabe ningún tipo de peros», ha defendido el alcalde.

En la misma línea, ha criticado que haya cierta parte de la izquierda que ponga «paños calientes» ante la situación que se está viviendo en estos momentos en Israel, «que tiene el legítimo derecho y el deber de defenderse y de recuperar su integridad territorial».

También ha asegurado que lamentan todas las víctimas pero ha señalado que no desconocen el origen de lo que ha pasado. «Está claro que hay víctimas, pero lo que no cabe desconocer y no cabe ser ambivalente es que esto no lo comienza Israel, que Israel no tiene culpa de lo que ha pasado», ha aseverado.

Almeida ha aprovechado también para censurar que el Gobierno de España no haya firmado el comunicado de las grandes potenciales mundiales contra este ataque. «Solo puede obedecer a dos razones, o bien que el Gobierno de España no pinta absolutamente nada, o en segundo lugar que el Gobierno de España se ha negado a firmar ese comunicado conjunto de las grandes potenciales mundiales», ha criticado.