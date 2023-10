El Ayuntamiento de Barcelona empieza este otoño la renovación o mejora de 9 parques, jardines o zonas verdes de 5 distritos, con un presupuesto de 3,8 millones de euros, dentro del Pla Endreça de mejoras del espacio público.

Son dos interiores de manzana del Eixample, el Parc de l'Espanya Industrial (Sants-Montjuïc), sendos jardines de Sarrià-Sant Gervasi y Sant Andreu, dos parques de Sant Martí, y sendos espacios exteriores de granjas en Sant Martí y Sants-Montjuïc, informa este sábado el Ayuntamiento en un comunicado.

En el Eixample se adecúan dos interiores de manzana: ya se ha empezado en los jardines Elena Maseras (en dos meses se renueva la vegetación, se instala red de riego automático, se mejoran mobiliario, pavimentos y drenaje) y a final de noviembre se actuará en los jardines Cèsar Martinell (se renovará la vegetación, se instalará red de riego y se mejorará la visibilidad y la seguridad).

Parc de l'espanya industrial

En Sants-Montjuïc se mejorará durante 7 meses el área sur del Parc de l'Espanya Industrial: será sobre todo una reconfiguración de espacios de estancia, de circulación, de peatones, de actividades y otros.

Los jardines Mercè Rodoreda (Sarrià-Sant Gervasi) renovarán durante 5 meses mobiliario, señalización y alumbrado, y habrá nuevas áreas de juego infantil y de recreo de perros.

En los jardines Can Fabra (Sant Andreu) se renovará la zona de juego infantil y se mejorará la zona verde, durante 4 meses.

Parc del clot

Sant Martí verá mejorados dos parques: se ha empezado en el Parc del Clot, donde hasta diciembre se renueva el riego y se mejora pavimento, papeleras y señalización; y en los jardines Can Miralletes cambiarán los bancos, mejorarán las superficies con pendiente, parterres, alcantarillas y parte de la vegetación, y cambiará parte de la red de riego y los elementos de juego del área infantil.

Además se harán mejoras en los espacios exteriores de las granjas de Can Cadena (Sant Martí) y de Can Mestres (Sants-Montjuïc): en Can Cadena se mejorarán los lavabos públicos y en Can Mestres habrá nuevo arbolado y riego, mejorarán las conexiones de agua y se cambiarán los abrevaderos de la zona exterior.